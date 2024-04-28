CHP lideri Özgür Özel, mesir macunlarını halka saçtı

28 Nisan 2024 17:07 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 17:20

Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin 484'üncüsü kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Mehter marşları eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüşte semazenler de yer aldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndan mehter marşları eşliğinde başlayan yürüyüş muhteşem anlara sahne oldu. Törene; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Vali Enver Ünlü, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, milletvekilleri ve yabancı delegasyon da katıldı.

Daha sonra Yavuz Sultan Selim'in eşi ve Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan'ın, Merkez Efendi'yi huzuruna kabul ederek şifa kaynağı mesirin beratını vermesi canlandırıldı.

7 TON MESİR MACUNU HALKA SAÇILDI

Geleneksel mesir saçımı, Hafsa Sultan'ın kendisine şifa olan macunun Sultan Camisi kubbe ve minarelerinden her yıl baharın gelişiyle halka saçılmasını buyurmasıyla başladı. Sultan Camisi şerefe ve kubbelerinin yanı sıra çevredeki apartmanların çatı ve balkonlarından toplam yaklaşık 7 ton mesir macunu halka saçıldı.

VATANDAŞLAR DAHA FAZLA MESİR MACUNU İÇİN BİRBİRİYLE KAPIŞTI

Protokol üyelerinin de saçım yaptığı törende alandakiler mesir kapabilmek için birbiriyle yarıştı. Bazı vatandaşların daha fazla mesir macunu kapabilmek için şemsiyelerini açarak ters çevirdikleri görüldü.