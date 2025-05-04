Özgür Özel'e tokatlı saldırı! İşte çirkin saldırının görüntüleri

CHP lideri Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreni çıkışında saldırıya uğradı. Özel yoğun güvenlik önlemleriyle AKM'den ayrıldı. Yaşanan çirkin olayın ardından ilk tepki AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, saldırganın hukuk önünde hesap vereceğini söyledi. Bakan Yerlikaya ise saldırganın kimliğini açıklayarak gözaltına alındığını duyurdu. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da Özel'i arayarak geçmiş olsun temennilerini iletti.

CHP lideri Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreni çıkışında saldırıya uğradı. Özel, aldığı darbeyle kafasını tutarak ilerledi. Özel yoğun güvenlik önlemleriyle AKM'den ayrıldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik saldırıyı kınadıklarını belirtirken, Bakan Yerlikaya saldırganın gözaltına alındığını duyurdu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖZEL'E TELEFON

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel’i telefonla arayarak geçmiş olsun temennilerini iletti.



Detayları kamuoyu ile paylaşan Fahrettin Altun şunları kaydetti:



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul’da çirkin bir saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’i telefonla arayarak geçmiş olsun temennilerini ifade etmiş, olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması için süreci yakından takip ettiğini belirtmişlerdir. Saldırıya dair tahkikat derhal başlatılmış, saldırıyı gerçekleştiren şahıs gözaltına alınmıştır. Sayın Özel’e yönelik bu saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

"OSMANLI ÇOCUĞUYUM DİYEN BİR PROVOKATÖR"

CHP Diyarbakır Milletvekili Zengin Tanrıkulu'nun saldırıya ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "Bir utanmaz, bir alçak, bir provokatör. Kendisine Osmanlı çocuğuyum diyen bir provokatör" dedi.

SABIKASI KABARIK ÇIKTI

Özgür Özel'e yumruklu saldırıda bulunan 66 yaşındaki S.T.'nin sabıkasının kabarık olduğu öğrenildi.

"HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEK"

Yaşanan çirkin olayın ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi. Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Sn Özel’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez. Saldırgan hukuk önünde hesap verecektir." ifadelerini kullandı.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise saldırganın gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Sayın Özel’e saldıranın S.T. adlı şahıs olduğu tespit edilmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Toplumuzun huzurunu bozmaya yönelik her türlü saldırı, şiddet girişimi hukuk önünde hak ettiği cezayı alacaktır.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıya uğrayan Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tunç paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiili saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Bu alçak saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca derhal adli soruşturma başlatılmış, şüpheli gözaltına alınmıştır.

Demokratik toplumlarda şiddet, hiçbir görüşün, hiçbir fikir ayrılığının meşru aracı olamaz. Şiddete karşı ortak ve kararlı bir duruş sergilemek, Hukuk Devleti ilkesine ve toplumsal barışa inanan herkesin ortak sorumluluğudur.