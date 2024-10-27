CHP lideri Özgür Özel'e rakip çıktı! Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'dan sürpriz karar

27 Ekim 2024 14:11 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 14:19

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan görevi devralan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e rakip çıktı! Antalya Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

Devlet Bahçeli'nin çağrısına Özgür Özel'den şartlı destek! 'Bunun yeri Meclis değil' diyerek öneri sundu

Devlet Bahçeli'nin çağrısına Özgür Özel'den şartlı destek! 'Bunun yeri Meclis değil' diyerek öneri sundu

Antalya​'nın CHP​'li Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal, daha önce sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada adaylık sinyali vermişti. Uysal, "Türkiye’mizin ve Türk Milletinin geleceğini yeniden inşa etme umudu olan CHP iktidarı için siyasi tartışmaları aşan bir toplumsal mutabakata ihtiyaç vardır.

'TÜRKİYE'Yİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ'

Bu tablo şekillenmediği ve toplumsal mutabakat tesis edilemediği takdirde vazifeye atılmak için içinde bulunduğum şartların sıkıntılı yanlarını düşünmeyeceğimi, gerçekleşemeyen toplumsal mutabakatı gerçekleştirmek, Anadolu’nun bütün potansiyelini ayağa kaldırmak, harekete geçirmek, Cumhurbaşkanı adayımızı seçtirmek, Türkiye’mizi yeniden inşa etmek üzere 32 yıllık siyasi tecrübemi ve birikimimi en üst düzeyde partimin hizmetine sunacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım." demişti.

DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Ümit Uysal'dan dikkat çeken bir açıklama daha geldi.

Gazeteci Canan Kaya'ya bir röportaj veren Uysal, ilk seçimli olağan ya da olağanüstü kurultayda genel başkanlığa adayım ifadesini kullandı.

"Yakın bir tarihte CHP'de kurultay olabilir mi?" sorusunu cevaplayan Uysal, "Olağan olabilir, olağanüstü olabilir. Önümüzdeki aylarda bunu görürüz. Ayrıca diyorum ki ilk kurultayda 32 yıllık tecrübemle genel başkanlığa talibim" dedi.