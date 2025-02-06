CHP'de adaylık krizi büyüyor! Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e Ekrem İmamoğlu resti: Benim kapımı çalmayın

06 Şubat 2025 13:29 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 13:32

TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programına katılan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, CHP'deki son gelişmeleri değerlendirdi. Atik, Mansur Yavaş’ın, parti yönetiminin Ekrem İmamoğlu konusundaki ısrarına karşı net bir tavır aldığını ve rest çektiğini ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları iki büyükşehir belediye başkanı arasında yoğunlaşmaya devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konuyla ilgili yaptığı son açıklamada, erken aday belirleme sürecine dair şu ifadeleri kullandı:

Yavaş, seçim tarihinin henüz netleşmediğini vurgulayarak, siyasi atmosferin zamanla değişebileceğini belirtti. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara dikkat çeken Yavaş, toplumun bu tür tartışmalarla meşgul edilmemesi gerektiğini savundu.

"ERDOĞAN ADAYINIZI EKARTE ETTİĞİNDE BENİM KAPIMI ÇALMAYIN''



TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Yavaş'ın, "Siz Erdoğan'ı tanımıyorsunuz, nasıl mücadele edilir bilmiyorsunuz, Erdoğan belirlediğiniz adayı ekarte ettiğinde tekrar benim kapımı çalmayın." dediğini aktardı.

CHP’DE ÖN SEÇİM TARTIŞMALARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için parti içi seçime gidileceğini açıklamıştı. Ancak Fatih Atik’in verdiği bilgilere göre, Mansur Yavaş’ın bu yönteme sıcak bakmadığı ve ön seçim fikrini reddettiği öne sürüldü.

Özel, Yavaş ile gerçekleştirdiği görüşmede, belediye başkanının acele edilmesi konusunda endişeleri olduğunu ifade ettiğini belirtti. Ancak parti kurullarının stratejik olarak hızlı bir şekilde aday belirlenmesi gerektiğini düşündüğünü söyledi. Özel, Yavaş’ın sürece tamamen kapalı olmadığını ve partinin kendisine görev vermesi halinde elinden geleni yapacağını belirtti.

ANKETLERDE MANSUR YAVAŞ ÖNE ÇIKIYOR

Son kamuoyu araştırmaları, Mansur Yavaş’ın muhalefet cephesinde en güçlü aday olarak öne çıktığını gösteriyor. BETİMAR Araştırma Şirketi’nin gerçekleştirdiği son ankete göre, katılımcıların %28,4’ü muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş’ı desteklerken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu %21,2 oranında destek aldı. CHP lideri Özgür Özel ise %4 oy oranıyla üçüncü sırada yer aldı.

Bu veriler, kamuoyunun Yavaş’a güçlü bir destek verdiğini ve CHP’deki adaylık tartışmalarının önümüzdeki süreçte daha da kızışabileceğini gösteriyor.