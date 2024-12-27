CHP'de Gürsel Erol tartışması! 'Terbiyesiz adam' sözlerine partiden cevap geldi

27 Aralık 2024 22:36 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 22:43

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un partinin kapalı grup toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile tartıştığı iddia edildi. Özel'in kendine hakim olamayarak Erol'a "Terbiyesiz adam" dediği iddia edildi. CHP'den konuya ilişkin resmi açıklama geldi.

Elazığ​ Milletvekili Gürsel Erol ile CHP​ Genel Başkanı Özgür Özel arasında geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Kapalı Grup Toplantısı'nda gerginlik yaşandığı ileri sürüldü. İddialara göre, Özgür Özel'in Erol'a "Terbiyesiz adam" diyerek tepki gösterdiği belirtildi.

EROL'DAN ÖZEL'E: BİZİ DİNLİYOR MUSUN?

Toplantıda, Gürsel Erol’un konuşma yaptığı sırada Genel Başkan Özgür Özel’in bilgisayarıyla meşgul olduğu öne sürüldü. Bunun üzerine Erol’un Özel’e dönerek, "Sayın Genel Başkan, bizi dinliyor musunuz?" şeklinde bir çıkışta bulunduğu iddia edildi. Bu ifadelerin ardından ortamın daha da gerildiği öne sürüldü. CHP, iddialara ilişkin açıklama geldi.

ÖZGÜR ÖZEL: TERBİYESİZ ADAM!

CHP lideri Özgür Özel, kısa bir süre sonra Milletvekili Gürsel Erol’a dönerek, “Sen bir genel başkanla böyle konuşamazsın. Karşında genel başkan var. Terbiyesiz adam" çıkışta bulundu.

Erol ise bunun üzerine "Beni yanlış anladınız, bilgisayar ile uğraşınca sormak istedim" diye karşılık verdi. Özel, Erol’a tepki göstermeyi sürdürerek, "Benimle böyle konuşamazsın" şeklinde bağırmaya devam etti.

CHP'DEN YALANLAMA GELDİ!

Yaşanan olayın ardından CHP İletişim Merkezi, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada söz konusu iddialar yalanlanırken konuşulanların çarpıtıldığı iddia edildi.

Açıklamada, "Genel Başkanımız Özgür Özel ile Elazığ Milletvekilimiz Gürsel Erol arasında, önceki günkü kapalı milletvekili grubu toplantısında yaşanan bir diyalog, bazı basın-yayın organlarınca maksatlı olarak çarpıtılmaktadır. Eskiye dayanan kişisel dostlukları bulunan Genel Başkanımız ile milletvekilimiz arasında geçen diyalogda, parti kültürüne aykırı bir ifade kullanılmamış, kendi aralarındaki hukukla da bağdaşmayan bir davranışta bulunulmamıştır" ifade edildi.