CHP'de MYK belli oldu! Özgür Özel'in yanındaki 2 isim dikkat çekti

CHP'de 21. Olağanüstü Kurultay sonrası belirlenen Parti Meclisi üyeleri, genel merkezde ilk toplantısını yaptı. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin belirlendiği toplantıda, Özel'in yanında Parti Meclisi'nin en genç üyeleri Berkay Gezgin ve Berna Özgül bulundu. Kılıçdaroğlu'na yakın iki isim Namık Tan ve Mehmet Necati Yağcı, MYK'ye giren yeni isimler oldu.

CHP'nin kayyum riskine karşı aldığı kararla yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) üyelerinin belli olmasının ardından yeni PM'nin ilk toplantısı partinin genel merkezinde yapıldı.

ÖZEL'İN YANINDAKİ İKİ İSİM

CHP lideri Özel'in yanına Parti Meclisinin en genç üyelerinden Ekrem İmamoğlu'nun "Her şey çok güzel olacak" sloganının sahibi ve Saraçhane'deki mitingde gözaltına alındıktan sonra tahliye edilen Berkay Gezgin ve trafikte öldürülen motokurye Samet Özgül'ün kardeşi Berna Özgül oturdu.

MYK ÜYELERİ BELLİ OLDU

Özel'in başkanlığında yapılan PM toplantısında Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belirlendi. Listede eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın Namık Tan ve Mehmet Necati Yağcı ilk kez yer alması dikkat çekti.

Yeni dönemde Volkan Demir'in yerine Necati Yağcı, İlhan Uzgel'in yerine Namık Tan MYK'da yer alacak. Yağcı, Ticaret Bakanlığı'ndan; Tan ise Dışişleri Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenecek.