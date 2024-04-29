CHP’li başkan adayı ölü halde bulundu! 

29 Nisan 2024 21:00 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 21:02

31 Mart Yerel Seçimlerde CHP'den Sur Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Abdülkadir Bedir, merkez Kayapınar ilçesindeki Mezopotamya Mahallesi'ndeki evinde ölü halde bulundu.

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Bedir'e ulaşamayan ailesi ve yakınları, endişelenerek evini ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında Abdülkadir Bedir'i evinde başından vurulmuş ve hayatını kaybetmiş olarak buldular.

Durumun hemen ardından 112 Acil Servis'e bilgi verildi ve olay yerine polis ile sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından Bedir'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na nakledildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.