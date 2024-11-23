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CHP'li Belediye Meclis Üyesinin darp ettiği gazeteci ilk kez konuştu

Editör: Murat Makas / Kaynak: Gerçek Gündem
23 Kasım 2024 14:13 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 14:29

Balıkesir'de Zeytin Efe gazetesinin imtiyaz sahibi Hakan Sataroğlu'nu darp eden CHP'li Belediye Meclis Üyesi Nadir Bayram gözaltına alındı. Saldırıya uğrayan gazeteci Hakan Sataroğlu olaya ilişkin ilk kez konuştu.

Balıkesir'in Burhaniye​ ilçesinde yayın yapan Zeytin Efe gazetesinin imtiyaz sahibi Hakan Sataroğlu, aynı ilçenin CHP​'li Belediye Meclis Üyesi Nadir Bayram tarafından saldırıya uğradı. Kafasında şişe kırılıp yerde tekmelenen gazeteci, Bayram'dan şikayetçi oldu. CHP'li meclis üyesinin gözaltına alındığı öğrenildi.

CHP'li Belediye Meclis Üyesinin darp ettiği gazeteci ilk kez konuştu - 1. Resim

GAZETECİ İLK KEZ KONUŞTU

Hakan Sataroğlu, saldırı sonrası ilk kez konuştu. Sataroğlu, saldırıyı şöyle anlattı:

"Bir haber takibindeydim. Ucu belediyeye ait denize sıfır bir işletmeyi hülle yoluyla bu meclis üyesinin aldığı yönünde bilgiler dolaşıyordu. Araştırma yaptığımı öğrenmiş. Olay günü ise gelip benimle konuşup bilgi vereceğini düşündüm. Ama aniden saldırdı. Kendimi koruyamadım bile."

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Kaynak: Gerçek Gündem
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