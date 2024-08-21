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CHP'li belediyesi meclis üyesi Feyyaz Alptuğ Memişoğulları evinde ölü olarak bulundu! Dikkat çeken intihar şüphesi

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
21 Ağustos 2024 19:44 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 19:52
CHP&#039;li belediyesi meclis üyesi Feyyaz Alptuğ Memişoğulları evinde ölü olarak bulundu! Dikkat çeken intihar şüphesi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Osmangazi İlçe Belediye Meclis Üyesi Feyyaz Alptuğ Memişoğulları'nın hayatını kaybettiğini duyurdu. Evinde başından vurulu halde bulunan Memişoğulları'nın intihar mı ettiği yoksa cinayete kurban mı gittiği otopsi raporu sonrası belli olacak. 

CHP'den, Bursa Büyükşehir ve Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi olan Avukat Feyyaz Alptuğ Memişoğulları, sabah saatlerinde evinde vurulmuş olarak bulundu. Silah sesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri  Memişoğulları’nı başından vurulmuş halde bulundu. 

CHP'yi yasa boğan haberi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey duyurdu. X hesabından açıklama yapan Bozbey, "Kendisi, partimize olan bağlılığı ve çalışkanlığı ile tanınan biriydi." dedi.

CHP'li belediyesi meclis üyesi Feyyaz Alptuğ Memişoğulları evinde ölü olarak bulundu! Dikkat çeken intihar şüphesi - 1. Resim

Vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrendiğini söyleyen Bozbey, "Merhum Grup Sözcümüze Allah’tan rahmet diliyor, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi örgütümüze sabır ve başsağlığı diliyorum." dedi. 

İNTİHAR MI CİNAYET Mİ? 

Avukat Feyyaz Alptuğ Memişoğulları'nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaşanan olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu otopsi raporunun ardından belli olacak.

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Kaynak: tgrthaber.com
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