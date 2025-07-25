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 | Baran Aksoy

CHP'li Deniz Yavuzyılmaz’ın sözlerine DMM'den yalanlama

Dezneformasyonla Mücadele Merkezi'nden CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın Türkiye-Irak Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması ve bu hatta ilişkin Uluslararası Tahkim süreciyle ilgili açıklamalarını yalanladı.

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CHP'li Deniz Yavuzyılmaz’ın sözlerine DMM'den yalanlama
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 11:47
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 11:55

İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın Türkiye-Irak Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması ve bu hatta ilişkin Uluslararası Tahkim süreciyle ilgili yaptığı açıklamaları yalanladı.

'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın Türkiye-Irak Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması ve bu hatta ilişkin Uluslararası Tahkim süreciyle ilgili açıklamaları, teknik ve hukuki gerçeklikten uzak olup kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açık bir dezenformasyondur. Öncelikle, “Cumhurbaşkanı’nın bir imzasıyla 50 yıllık anlaşma iptal edildi” ve “Meclis’e açıklama yapılmadı” iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu anlaşma 1973’te yürürlüğe girmiş, 2010’da yenilenmiş; değişen bölgesel koşullar ve enerji piyasalarındaki gelişmeler çerçevesinde güncelliğini yitirmiştir.

CHP'li Deniz Yavuzyılmaz’ın sözlerine DMM'den yalanlama

"GEREKLİ AÇIKLAMALARI KAMUOYUYLA PAYLAŞMIŞTIR"

Türkiye ile Irak arasında daha kapsamlı bir enerji iş birliği süreci başlatılmış, bu doğrultuda mevcut anlaşmanın 27 Temmuz 2026 itibarıyla sona ereceğine dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Dolayısıyla kamuoyuna açıklama yapılmadığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. İkinci olarak, Tahkim süreciyle ilgili “Türkiye’nin 1,471 milyar dolar ceza aldığı” ve “Cumhurbaşkanının bu parayı mal varlığıyla ödemesi gerektiği” gibi ifadeler sorumsuzca ve gerçeği çarpıtan niteliktedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2023 yılında tahkim kararının hemen akabinde gerekli açıklamaları kamuoyuyla paylaşmıştır.

"GİZLİ BİR BELGEYE ULAŞILDIĞI İDDİALARI DA GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Doğrusu; Paris merkezli ICC Hakem Heyeti, Irak’ın 5 talebinden 4’ünü reddetmiş; Türkiye’nin taleplerinin çoğunu kabul ederek, her iki taraftan tespit ettiği ihlaller nedeniyle karşılıklı tazminat ödenmesine karar vermiştir. Tahkim kararının Irak lehine tazminata hükmedilen kısmına ilişkin Türkiye’nin Paris’te başlattığı iptal davası ise halen sonuçlanmamıştır. Öte yandan, açıklamaya konu edilen tahkim kararının, 4 Ekim 2023 tarihinde ABD Vaşington Bölge Mahkemesinde açılan tenfiz davası dosyasından alındığı anlaşılmaktadır. Davanın açılmasının akabinde kamuya açık hale gelen ve herkes tarafından ulaşılabilen tahkim kararı üzerine geçtiğimiz süreçte akademik makaleler dahi yazılmıştır. Dolayısıyla gizli bir belgeye ulaşıldığı iddiaları da gerçeği yansıtmamaktadır.

CHP'li Deniz Yavuzyılmaz’ın sözlerine DMM'den yalanlama

"TÜRKİYE İLE IRAK ARASINA NİFAK TOHUMLARI EKMEK İSTEYEN BİR KARALAMA KAMPANYASI"

Vaşington’daki tenfiz davasında Türkiye ve Irak, tahkim kararına istinaden karşılıklı olarak birbirlerinden tazminat talebinde bulunmaktadır. Bu dava ise henüz sonuçlanmamıştır. Dolayısıyla ortada henüz kesinleşmiş bir tazminat kararı da bulunmamaktadır. Sonuç olarak, Yavuzyılmaz’ın açıklamaları, hukuki süreçleri tamamlanmamış bir konuda, teknik gerçeklikleri görmezden gelen, davada Türkiye lehine hükmedilen tazminat miktarını göz ardı eden, Türkiye’nin tezlerini karartmaya çalışan ve Türkiye ile Irak arasına nifak tohumları ekmek isteyen bir karalama kampanyasıdır.

"SORUMSUZ BİR TUTUMDUR"

Ana muhalefet yetkilisi bir ismin, iki yıldan uzun bir süre önce yayınlanmış haberleri bugün yaşanmış gibi tekrar gündeme getirerek Türkiye’yi uluslararası alanda var olmayan bir tartışmanın içine çekmeye ve siyasi saiklerle haksız göstermeye çalışması, uluslararası düzeyde sorumsuz bir tutumdur. Kamuoyunun bu tür yanıltıcı söylemlere karşı dikkatli olması, resmî kurumların açıklamalarını esas alması büyük önem taşımaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

https://x.com/dmmiletisim/status/1948644922204000351

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ETİKETLER
#chp
#dezenformasyon
#dmm
#Türkiye-irak Petrol Boru Hattı Anlaşması
#Uluslararası Tahkim
#Deniz Yavuzyılmaz
#Gündem
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