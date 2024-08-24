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CHP'li Mustafa Can Ekiciler hayatını kaybetti! Yüzünden vurulmuştu

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 Ağustos 2024 16:34 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 17:17
CHP&#039;li Mustafa Can Ekiciler hayatını kaybetti! Yüzünden vurulmuştu

Tekirdağ'da çıkan tartışmada R.K.'nin (16) silahından çıkan kurşunla yaralanan Süleymanpaşa ilçesi Belediye Meclis Üyesi Mustafa Can Ekiciler (31), tedavi gördüğü hastanede 6 günlük yaşam savaşını kaybetti. Ekiciler, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Olay, 18 Ağustos'ta saat 01.30 sıralarında Süleymanpaşa ilçesine bağlı Gazioğlu Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Süleymanpaşa Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Mustafa Can Ekiciler, istasyonda aracına akaryakıt almak için durduğunda taksi ile 3 kişi geldi. Grupla, Ekiciler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

CHP'li Mustafa Can Ekiciler hayatını kaybetti! Yüzünden vurulmuştu - 1. Resim

YÜZÜNDEN VURULDU

Bu sırada şüphelilerden R.K., üzerindeki tabancayı çıkarıp Mustafa Can Ekiciler'e ateş açtı. Yüzüne aldığı kurşunla ağır yaralanan Ekiciler, kanlar için yere yığıldı, 3 kişi ise geldikleri taksi ile kaçtı. Mustafa Can Ekiciler, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

CHP'li Mustafa Can Ekiciler hayatını kaybetti! Yüzünden vurulmuştu - 2. Resim

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, tabancayı kullanan R.K. tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

CHP'li Mustafa Can Ekiciler hayatını kaybetti! Yüzünden vurulmuştu - 3. Resim

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavisi süren Mustafa Can Ekiciler ise bugün yaşam savaşını kaybetti. Ekiciler için öğle vakti Gazioğlu Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

 

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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