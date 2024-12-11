CHP'li vekil Gamze Akkuş İlgezdi adına kiralanan araç kaza yaptı! Plakayı söküp kaçtı

11 Aralık 2024 19:40 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 19:44

İstanbul Ataşehir'de CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi adına kiralanan lüks bir otomobilin karıştığı trafik kazası gündeme oturdu. Aracı kullanan sürücünün 1.96 promil alkollü olduğu tespit edilirken, kaza sonrası yaşanan olaylar dikkat çekti. İşte ayrıntılar...

CHP İstanbul​ Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi adına kiralanan lüks bir otomobil, Ataşehir​'de meydana gelen kazada duvara çarptı. Aracı kullanan sürücünün 1.96 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza, dün gece Kayışdağı Mahallesi’nde, Kayışdağı Caddesi üzerinde meydana geldi. E.O.K. idaresindeki lüks araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı.

PLAKAYI SÖKÜP KAÇTI

Kazanın ardından sürücü, otomobilin plakalarını sökerek olay yerinden uzaklaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Polis inceleme yaptığı sırada, olay yerine gelen ve aracın sürücüsü olduğunu iddia eden bir kişi durumu polise anlattı. Yapılan alkol testinde, sürücünün 1.96 promil alkollü olduğu belirlendi.

Sürücü gözaltına alınırken, kaza yapan lüks araç çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Aracın, CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi adına kiralandığı öğrenildi.