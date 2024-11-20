CHP'li yönetici Evren Efe Ödemiş aracında ölü bulundu

20 Kasım 2024 11:48 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 12:00

Şanlıurfa'da Atatürk Baraj Gölü kıyısında araç içinde hareketsiz duran şahsı görenlerin ihbarıyla araç içindeki kişinin öldüğü anlaşıldı. Yapılan kontrolde ölü bulunan kişinin CHP İl Yönetim Kurulu Üyesi Evren Efe Ödemiş olduğu ortaya çıktı.

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CHP İl Yönetim Kurulu Üyesi Evren Efe Ödemiş aracında ölü bulundu. Şanlıurfa​'da gece saat 22.00 sıralarında vatandaşlar, Bozova​ ilçesine kıyısı bulunan Atatürk Baraj Gölü'nün Çatak​ bölgesinde park halindeki araç içerisinde hareketsiz duran bir şahıs olduğunu gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri gitti.

CHP'Lİ YÖNETİCİ ARAÇ İÇİNDE ÖLÜ BULUNDU

Kapısı kilitli olan araç açıldıktan sonra yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede araç içerisindeki şahsın CHP Şanlıurfa İl Yönetim Kurulu Üyesi Evren Efe Ödemiş olduğu belirlendi.

KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENDİĞİ BELİRLENDİ

ve içeride yakılan kömürden kaynaklanan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Araç içerisinde bir de intihar notu bulan ekipler, şahsın cesedini yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.