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 | Selahattin Demirel

CHP'nin 23 Nisan miting talebine Ankara Valiliği'nden 3 gerekçeyle ret

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 1'nci Meclis'ten Anıtkabir'e yürüyüş yapma ve miting düzenleme talebi Ankara Valiliği tarafından uygun görülmedi. Valilik, kararında alanın kapatılması durumunda vatandaşların ziyaretinin engellenmesini, trafiğin olumsuz etkilenmesini ve kanun kapsamındaki yürüyüş alanlarından olmamasını gerekçe olarak gösterdi.

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CHP'nin 23 Nisan miting talebine Ankara Valiliği'nden 3 gerekçeyle ret
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.04.2025
saat ikonu 19:05
|
GÜNCELLEME:
22.04.2025
saat ikonu 19:34

CHP Merkez Yönetim Kurulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yarın Meclis'te yapılacak resepsiyona katılmama kararı almış, 23 Nisan günü Ankara'da miting gerçekleştirip 1'nci Meclis'ten Anıtkabir'e yürümek için Ankara Valiliği'nden izin talebinde bulunmuştu.

"ALAN KAPATILIRSA HALKIMIZIN ZİYARETİ ENGELLENİR"

CHP'nin talebiyle ilgili Ankara Valiliği tarafından bir yazılı açıklama yapıldı. Söz konusu açıklamada CHP'nin talebi için alanın kapatılması durumunda vatandaşların 1. Meclis ve çevresini ziyaretlerinin engelleneceği gerekçe gösterilerek talebin reddedildiği bildirilerek şu ifadelere yer verildi:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle 1. TBMM binasının ve çevresinin tarihi ve kültürel misyonu sebebiyle başta öğrenciler olmak üzere halkımız tarafından yoğun bir katılımla ziyaret edileceği öngörülmekte, alanın kapatılması durumunda halkımızın ziyaretinin engelleneceği, ayrıca talep edilen mevkinin yoğun trafik yüküne sahip olması dolayısıyla burada yapılacak herhangi bir toplantı nedeniyle aksayan trafik akışı şehrin tüm trafiğini olumsuz yönde etkileyeceği ve vatandaşlarımızın mağdur olmasına neden olacağı, bununla birlikte toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmak istenilen alanın 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında belirlenen ve ilan edilen alanlardan olmadığı için miting niteliğindeki faaliyet talebi uygun görülmemiş olup, Valiliğimizce usulüne uygun bir şekilde belirlenerek ilan edilen alanlardan (Örneğin; Anadolu Meydanı, Anıtpark, Seymenler Kent Meydanı, Lale Meydanı, Kalaba Kent Meydanı vb.) birisi için talep edilmesi halinde Valiliğimizce her türlü ardım ve kolaylık sağlanacağı İl Başkanlığına tebliğ edilmiştir."

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