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 | Özge Sönmez

Boykotçuları çıldırtacak rakamlar! Kartlı alışveriş tutarı 1 günde mart ayını katladı

İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk operasyonun ardından CHP lideri Özgür Özel, ekonomik boykot çağrısında bulundu. Bankalararası Kart Merkezi'nden alınan verilerinden boykotun oldukça başarısız olduğunu ortaya koydu. Buna göre, 2 Nisan’da kartlı alışverişlerin tutarı mart ayı ortalamasını geçti.

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Boykotçuları çıldırtacak rakamlar! Kartlı alışveriş tutarı 1 günde mart ayını katladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.04.2025
saat ikonu 09:13
|
GÜNCELLEME:
03.04.2025
saat ikonu 09:18

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyonların ardından Özgür Özel, ekonomik boykot çağrısında bulundu. 2 Nisan'da tüketimin durması çağrısında bulunan Özel'in bu çağrısı karşılık bulmadı. Marketler, AVM'ler dolup taşarken Bankalararası Kart Merkezi de verileri açıkladı. Açıklanan verilerde boykotun oldukça başarısız olduğu, 2 Nisan’da kartlı alışverişlerin tutarı mart ayı ortalamasını geçti.

Boykotçuları çıldırtacak rakamlar! Kartlı alışveriş tutarı 1 günde mart ayını katladı

2 NİSAN'DA 28 MİLYAR'A YÜKSELDİ

BKM verilerinden derlediği bilgilere göre, 1 Nisan’da 14 milyar TL olan alışveriş miktarı 2 Nisan'da 28 milyar TL’ye yükseldi. Ülke çapında gerçekleşen tüm kartlı işlem adetlerinin yaklaşık yüzde 55'i BKM üzerinden geçerken, bankaların kendi sistemlerinde işledikleri işlemler ise ilgili bankalar tarafından 5 gün içerisinde BKM ile paylaşılıyor.

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Boykotçuları çıldırtacak rakamlar! Kartlı alışveriş tutarı 1 günde mart ayını katladı

MART AYINI ORTALAMASINI GEÇTİ

Dolayısıyla 2 Nisan tarihine ait toplam kartlı ödeme sistemleri verileri en erken 7 Nisan itibarıyla raporlanabilecek. BKM tarafından açıklanan grafikler sadece BKM üzerinden geçen, günlük olarak saat 00.00 ile 17.00 arasında gerçekleşen alışveriş işlem verileri baz alınarak hazırlandı.

Bu verilere göre, 2 Nisan'da, bayramın son günü olan 1 Nisan Salı gününe göre daha fazla işlem gerçekleştiği, 3-22 Mart ortalamasının da tutar olarak üzerinde olduğu görüldü.

Boykotçuları çıldırtacak rakamlar! Kartlı alışveriş tutarı 1 günde mart ayını katladı

DİĞER GÜNLERDEN DAHA YÜKSEK CİRO ELDE EDİLDİ

İşlem adetlerindeki değişimler, bayram öncesi yoğun alışveriş durumu, bu haftanın okul ara tatili ve 9 günlük idari tatil olması ile birlikte hava koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilirken, ileriki günlerde birikecek verilerle daha sağlıklı bir resim görülmesi mümkün olacak.

Paylaşılan verilere göre, günlük alışveriş işlem tutarı 2 Nisan'da 28 milyar TL, 1 Nisan'da ise 14 milyar TL olarak gerçekleşti.

Çarşamba gününün bir önceki çarşamba ile kıyaslandığı verilerde, 2 Nisan Çarşamba günü saat 00.00 ile 17.00 arasında işlem tutarı 28 milyar TL olurken, 26 Mart'ta 28,9 milyar TL, 19 Mart'ta 25,3 milyar TL, 12 Mart'ta 24,5 milyar TL, 6 Mart'ta 27,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

Böylece 2 Nisan Çarşamba günü, bayramdan önceki çarşamba günü haricinde mart ayındaki diğer çarşamba günlerinden daha yüksek ciro elde edildi.

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