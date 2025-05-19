CHP'nin İzmir mitingine kaç kişi katıldı? Özgür Özel ile Emniyet'in verileri arasında uçurum var

İzmir'de CHP'nin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine katılım, parti lideri Özgür Özel tarafından 2 milyon olarak açıklandı. Emniyet kaynakları ise mitinge 70 bin kişinin katıldığını bildirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla her hafta bir şehirde düzenlenmesi planlanan "demokrasi mitingleri" kapsamında "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla Gündoğdu Meydanı’nda miting düzenlendi.

"TERÖRSÜZ VE DEMOKRATİK BİR TÜRKİYE KOMİSYONU KURULMALI"

Mitingde konuşan Özel, Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili şunları söyledi: "Bize saldıranlar nihayet dün komisyon teklifi açıklıyorlar. Bir siyasi lider koskoca Meclise istikamet dayatmayacak ancak şeffaf bir zemine oturtmaları olumludur. Elbette terörsüz Türkiye Türk'ün de, Kürt'ün de, Pomak'ın da yüzünü güldürür. Bunun için tam bir demokrasi için mücadele etmeliyiz. Bunun için terörsüz ve demokratik bir Türkiye komisyonu kurulmalıdır.

İMAMOĞLU VE DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK VURGUSU

Artık antidemokratik uygulamalardan dönülmelidir. Artık Ekrem Başkan ve arkadaşlarımız tutuksuz yargılanmalı, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Ümit Özdağ serbest bırakılmalı, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Buğra Gökce serbest bırakılmalıdır. Kayyum atamalarına son verin, yargılamaları tutuksuz yapın, demokratik zemine dönün. Gelir adaleti, mahkeme adaleti ancak böyle sağlanır.

ÖZEL 2 MİLYON, EMNİYET 70 BİN DEDİ

Konuşmasında mitinge 2 milyon kişinin katıldığı vurgusunu yapan Özgür Özel, "Burada 2 milyonun üzerinde İzmirlinin gözünün içine baka baka söylüyorum, Ekrem Başkan suçsuzdur" açıklamasında bulunurken, emniyet kaynakları mitinge katılan kişi sayısını 70 bin olarak verdi.