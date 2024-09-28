CHP'nin kedisi Şero hayatını kaybetti! Ölüm sebebi belli oldu

28 Eylül 2024 13:02 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 13:04

Uzun yıllar Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde yaşayan ve partinin maskotu haline gelen Şero isimli kedi hayatını kaybetti. Şero'nun ölüm sebebine ilişkin başhekimden açıklama geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) kedisi olarak bilinen Şero'dan acı haber geldi. Yıllardır CHP​ genel merkezinde yaşayan Şero, hayatını kaybetti. Partinin maskotu olarak siyasi gündemde de zaman zaman yer alan Şero'nun ölüm sebebi belli oldu.

BAŞHEKİM ACI HABERİ VERDİ

Şero'nun bir süredir tedavi gördüğü Cat Hospital Kedi​ Hastanesi Başhekimi Doktor Tarkan Özçetin, Şero'nun bu sabah yaşamını yitirdiğini duyurdu. Büyük üzüntü duyduklarını söyleyen Özçetin, "20 yıldır varlığı ile Türk siyasetinde tebessüm kaynağı olmuş, tüm hayvanseverlerin gönlünde taht kurmuş, CHP'nin kedisi Şero, hastanemizdeki tedavi sürecinin ardından bu sabah itibarıyla hayatını kaybetmiştir" dedi.

BİR SÜREDİR GÖZETİM ALTINDAYDI

Şero'nun 20'yi bulan ileri yaşı ve yaşına bağlı sağlık sorunları sebebiyle bir süredir hastanede gözetim altında olduğunu belirten Başhekim Tarkan Özçetin, "Tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki aramızdan ayrılmıştır. ŞERO'nun tıbbi süreci titizlikle takip edilmiş, en ileri teknolojiler ve uzman kadromuzun desteğiyle gereken her türlü tedavi uygulanmıştır" ifadelerini kullandı.

ŞERO'NUN ÖLÜM SEBEBİ BELLİ OLDU

Şero'nun yaşa bağlı gelişen kronik sağlık sorunları sonucunda bu sabah yaşamını yitirdiğini belirten Özçetin, "Başta CHP Ailesi, tüm sevdiklerine en içten başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" mesajını paylaştı.