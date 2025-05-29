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 | Selahattin Demirel

CHP'nin kurultay davasıyla ilgili dikkat çeken sözler: İptal edilecek, Kılıçdaroğlu güçlenecek

Parti liderliğinin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e geçtiği CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'yla ilgili dava hakkında TGRT Haber canlı yayınında kritik bilgiler paylaşıldı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, mahkemenin kararına göre Özgür Özel de dahil olmak üzere pek çok kişinin tekrar oy kullanamayacağına dikkat çekerek duruşmadan kurultayın yok sayılmasını beklediklerini söyledi.

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KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
29.05.2025
saat ikonu 00:01
|
GÜNCELLEME:
29.05.2025
saat ikonu 00:01

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan ve Özgür Özel'in parti liderliğine seçildiği 38. Olağan Kurultayı'nın dava konusu olması sonrası görülecek duruşma tarihi 30 Haziran olarak belirlendi. Peki kurultayda iddia edilen şaibelerin doğru çıkması halinde ne olacak? CHP'yi neler bekliyor?

BİR DAHA OY KULLANAMAYACAKLAR

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, TGRT Haber'de izleyicilerle buluşan Medya Kritik programında süreçle ilgili dikkat çeken bilgile paylaştı. Atik, mahkemeden kurultayın yok sayılması kararını beklediklerini belirterek mahkemenin kararına göre Özgür Özel'le birlikte şüpheli görülen pek çok CHP'linin yeni yapılacak kurultayda oy kullanamayacağına işaret etti.

Atik sürecin sadece kurultayın iptaliyle kalmayacağını belirterek "Orada delege olarak oy kullanan ve mahkeme tutanaklarında adı şüpheli olarak geçen isimler bir daha oy kullanamayabilirler. Bunlarla ilgili ihraç süreci başlayabilir." diyerek şöyle devam etti:

"Özgür Özel, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turhan Taşkın Özer, Ekrem İmamoğlu gibi isimler bir daha oy kullanamayacak.

CHP'nin kurultay davasıyla ilgili dikkat çeken sözler: İptal edilecek, Kılıçdaroğlu güçlenecek

"KILIÇDAROĞLU PM'DE GÜÇLÜ HALE GELECEK"

Kemal Bey Parti Meclisi'nde de güçlü hale gelecek. Alınacak kararlarla mevcut yönetimi partiden uzaklaştırabilir. Böyle bir tehlike var. Özel ve ekibi tamamen gidecek, Kılıçdaroğlu kendi ekibiyle devam edecek. CHP'yi konuşmaya devam edeceğiz.

Bu pazar günü CHP'de Parti Meclisi toplantısı var. Özgür Özel'in olağan kurultay sürecini başlatması bekleniyor. 'Mahkeme karar vermeden biz süreci başlatalım, arkadan bir hamle yapalım ve öne geçelim.' düşüncesi var, aynı olağanüstü kurultaydaki gibi. Bununla bir şey fark etmeyecek. Mahkeme bunu tedbiren durdurabilir.

"YENİ PARTİ KURULABİLİR"

Yeni bir parti kurulması beklentisi yüksek. Bunun için de yeni bir bina tutulduğuna dair iddialar var. CHP bölünür diyenler de var. Çünkü Kemal Bey geldiği zaman bu eski ekibi tasfiye edeceği düşünenler var. Tersi de olabilir. Ben Kemal Bey'in bu ekibi toplayıp 'Süreci beraber yürütelim.' diyeceğini düşünüyorum."

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