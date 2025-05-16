CHP'nin şaibeli kurultayı iptal edilirse ne olur? Barış Yarkadaş'tan olay sözler

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mağlubiyetiyle sonuçlanan şaibeli kurultay soruşturmasıyla ilgili TGRT Haber ekranlarında çok önemli bir bilgi paylaşıldı. Barış Yarkadaş, Özgür Özel'in seçildiği kurultay mahkemece iptal edilirse CHP'de bölünme yaşanacağı, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in ayrı ayrı parti kurabileceklerini söyledi. Öte yandan soruşturmayla ilgili iddianamenin de savcılığa sunulduğu öğrenildi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Sürecin nasıl sonuçlanacağı merak konusu olurken CHP'nin kayyum ihtimaline karşı tedbir amaçlı olağanüstü ve tek adaylı kurultayı sonucunda Özgür Özel yeniden genel başkanlığa seçilmişti.

"GENEL MERKEZE ÇOK YAKIN BİR ARKADAŞLA GÖRÜŞTÜM"

TGRT Haber'de izleyicilerle buluşan Taksim Meydanı programında konuşan Barış Yarkadaş, şaibeli kurultay soruşturmasıyla ilgili çok önemli bir bilgi paylaştı.

Yarkadaş, "Bugün genel merkeze çok yakın bir arkadaşımla görüştüm." diyerek "Özgür Özel'in seçildiği kurultay mahkeme kararıyla iptal edilirse ne olur?" sorusunu sorduğunu aktardı.

"CHP BÖLÜNME TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA KALABİLİR"

Sözlerine devam eden Yarkadaş, "Ben biliyorsunuz CHP bölünme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir ve CHP’nin içinden bir yeni bir parti kurulabilir demiştim. O konuşmayı ben yapmadan önce bir ilçe başkanı bana: ‘Ekrem Başkan ve Özgür Başkan ayrı bir parti kurup komple ayrılabilirler’ dedi." ifadelerini kullandı.

"CHP İÇİN ZOR GÜNLER GELECEK"

Yarkadaş "Ankara’dan başka kişilerden aldığım haberlere göre 26 haziranda kurultay iptal edilirse CHP için zor günler gelecek. Parti kurma fikrinden vazgeçildi ama karar sonrası Özgür Özel ve arkadaşları taraflı karar verildiğini söyleyerek genel merkezi terk etmeyebilir ve CHP çok zor bir süreçle karşı karşıya kalabilir." dedi.

"İDDİANAME YARIN ELİMİZDE OLABİLİR"

Programda konuşan Gazeteci Nuray Başaran da kurultayla ilgili beklenen iddianame hakkında önemli bir bilgi paylaştı. Başaran, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili, para karşılığı oy kullandırtıldığı iddialarıyla başlayan soruşturmanın iddianamesi bitti ve bugün başsavcılığa sunuldu." dedi.

Başaran ayrıca "İddianameyle ilgili usul işlemleri yapılacak. UYAP'a yüklenirse kurultay iddianamesini yarın elimize alabiliriz." şeklinde konuştu.