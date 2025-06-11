CHP'ye operasyon! Ekim Partisi planı böyle devreye sokuldu: Barış Yarkadaş isyan etti

CHP'de şaibeli olduğu iddia edilen kurultayın 30 Haziran'daki mahkemesi yaklaşırken Gazeteci Barış Yarkadaş ses getirecek bir açıklamada bulundu. Yarkadaş 2023'te seçim süreci içinde CHP'nin içinde İmamoğlu'na yakın olan bir gurubun Ekim Partisi planını devreye soktuğunu iddia etti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sürpriz bir şekilde genel başkanlık koltuğundan indiği ve Özgür Özel'in yeni parti lideri olduğu CHP'de 38. Olağan Kurultay'ın şaibeli olduğuna yönelik iddiaların dava konusu olması sonucu duruşmanın görüleceği 30 Haziran tarihi merakla bekleniyor.

Duruşma günü yaklaşırken TGRT Haber TV ekranlarında izleyicilerle buluşan Taksim Meydanı programında Gazeteci Barış Yarkadaş'tan çok önemli açıklamalar geldi. Yarkadaşi 2023'teki seçim sürecinde Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin Kemal Kılıçdaroğlu'nu partiden uzaklaştırmak için plan yaptıklarını, hatta Ekim Partisi'nin isim haklarını alarak çalışmalara başladıklarını öne sürdü.

"İMAMOĞLU'NA ÇOK YAKIN İSİMLER SEÇİM SÜRECİNDE BİR ARAYA GELDİ"

Yarkadaş, çok konuşulacak sözlerine "CHP'ye bir operasyon çekildi." diye başlayarak şöyle devam etti: "2023 seçimlerine giderken yani Sayın Kılıçdaroğlu CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı olacakken Kadıköy Fenerbahçe'de İmamoğlu'na çok yakın isimler, bir arkadaşımızın Fenerbahçe'deki apartmanının kameriyesinde Kemal Bey'in gitmesi gerektiğini, gitmediği takdirde yeni bir parti kurulması gerektiğini, bu partinin adının Ekim Partisi olduğunu ve isim hakkını 1 milyon 200 bin TL'ye aldıklarını konuştular. 2023'ün mayısında.

"İSYAN EDİYORUM"

Ben CHP'nin eski milletvekili olarak CHP Grup Başkan Vekilliği tarafından görevlendirilip Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu için Kars Susuz'da oy toplamaya çalışırken bizi görevlendiren arkadaşlarımızın Etiler'deki bir restoranda sık sık toplanıp 'Kemal Bey nasıl olsa seçimi kaybedecek, biz işimize bakalım.' deyip bir de Yürüyüş adlı WhatsApp grubu kurup orada seçim sonrası partiyi nasıl dizayn edeceğiz diye tartışmalarına isyan ediyorum.

Ben Kars'ta hayvan pazarında saat 6.00'da broşür dağıtırken bazı arkadaşlarımız Ekim Partisi'nin isim hakkını 1 milyon 200 bine alıyorlar. CHP'yi bölmek isteyenlere ben itiraz ediyorum.

KILIÇDAROĞLU'NA "CENAZEYE KATILMADI" İFTİRASI

Kemal Bey bugün, Allah rahmet eylesin, Ferdi Zeyrek'in cenazesine katıldı. Öğlen saatlerinde cenazeye anca yetişti ama troller tarafından Kemal Bey'in cenazeye katılmadığı, kitlenin yanına yanaşamadığı, tabutu tutamadığı yönünde söylentiler yaydı."

"BELEDİYE BAŞKANLARINDAN 120 BİN LİRA İSTEYEN GAZETECİLER"

Yarkadaş, daha sonra isim vermeden bazı gazetecilerin ve tanınan kişilerin maddiyatçı tutumlarını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Belediye başkanları tarafından 'Size hizmetlerimizi anlatmak istiyoruz, bir yemekte buluşalım.' denildiğinde '120 bin lira isterim, arabayla alınıp arabayla bırakılırım.' diyenler çıkıp ahlak dersi vermesinler! Atatürk filmine ajans tarafından davet edildiğinde filme gelir fotoğraf yayınlarsam kaç para verirsiniz? diyenler Kılıçdaroğlu'nu linç etmekten, bu ahlaksızlıktan vazgeçsinler. Beni de konuşturtmasınlar! Benim isyanım ahlaksızlığa."