CIA'den Kapadokya paylaşımı! Akıllara 15 Temmuz'u getirdi

31 Ağustos 2024 15:12 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 15:13

Türkiye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanırken, ABD'nin dış istihbarat birimi CIA'den dikkati çeken bir paylaşım geldi. CIA, her Cuma "wordfactbook" etiketiyle dünyanın farklı bölgelerinden bir yeri tanıtıyor. Bu kez paylaşım Türkiye'den oldu. Instagram'dan yapılan bir gönderide Kapadokya'ya ait kısa bilgiler de verilirken, Türk kullanıcılar, "Turkey değil Türkiye" eleştirisinde bulundu.

AK PARTİLİ AÇIKGÖZ: ŞANLI BAYRAĞIMIZDAN BAŞKA BAYRAK DALGALANAMAZ

Eski AK Parti milletvekili Mustafa Açıkgöz de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ey CIA, Eşsiz güzelliklerin diyarı, dünyada bir benzeri olmayan Kapadokya’da Ay Yıldızlı Şanlı Bayrağımızdan başka bayrak dalgalanmadı, dalgalanmaz..." dedi.

FETÖ ELEBAŞI GÜLEN DETAYI

Bu paylaşım CIA tarafından eğitilen FETÖ terör ve casusluk örgütünün 15 Temmuz darbe ve işgal girişimini akıllara getirdi.

FETÖ terör ve casusluk örgütü elebaşı Fetullah Gülen, 19 Mart 2016’da militanlarına yaptığı konuşmada “Kapadokya” kelimesini kullanmıştı. Daha sonra bu kelimenin 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşadığımız saldırının şifresi olduğu ortaya çıktı.

Teröristbaşı bu sohbette ilk defa asker yeşili bir pardösüyle TSK’ya sızan militanlarına gizli mesaj göndermiş, konuşmanın 15.36 saniyesinde, kurduğu cümleyi bir anda yarıda keserek, ilgisiz bir şekilde, tane tane ve son derece dikkat çekici bir vurguyla şu ifadeleri kullanmıştı:

“Artı-parantez, umum adına konuşuyorum, umum İslam toplumu adına, Kapadokya sakinleri, oradaki serkarlar adına konuşuyorum.”