'Çiçek hastalığı” iddiası ortalığı karıştırdı! İşin aslı başka hastalık çıktı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir lisede çiçek hastalığı çıktığı ve okulun tatil edildiği iddiaları kamuoyunda yankı buldu. Ancak Balıkesir Valiliği, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Balıkesir Valiliği, Bandırma Şehit Mehmet Günenç Anadolu Lisesi’nde çiçek hastalığı görüldüğü ve okulun tatil edildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, bazı basın organlarında yer alan “çiçek hastalığı” iddialarının doğru olmadığı vurgulanarak, okulda görülen vakanın çocukluk çağında sık rastlanan suçiçeği olduğu belirtildi. Açıklamada, “Haberlere konu olan hastalık, çiçek değil, suçiçeğidir. Okulun tatil edildiği yönündeki iddialar da asılsızdır. Eğitim-öğretim faaliyetleri normal şekilde devam etmektedir.” ifadeleri kullanıldı.



