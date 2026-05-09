Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, örgüt üyelerinin kıraathane görünümlü mekanlarda özellikle çiftçileri hedef aldığı belirlendi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Çiftçilere tuzak kuran çete çökertildi: 11 şüpheli tutuklandı Bursa'da kıraathane görünümlü mekanlarda çiftçileri hedef alarak kumar oynatan, borçlandıran ve sonrasında tehdit, darp gibi yöntemlerle zorla senet imzalatan bir organize suç örgütüne yönelik operasyonda 11 şüpheli tutuklandı. Örgüt üyeleri kıraathane görünümlü mekanlarda çiftçileri hedef alarak kumar oynattı. Şüpheliler, kadınları kullanarak vatandaşları kumar masalarına çekti, para kaybettirdiler ve faizle borç vererek senet imzalatmakla zorladılar. Borçlarını ödeyemeyen mağdurların alıkonulduğu, darbedildiği ve ölümle tehdit edildiği iddia edildi. Operasyonda ruhsatsız tabanca, fişekler, pompalı tüfekler ve çok sayıda senet ele geçirildi. Gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, kadınları kullanarak vatandaşları kumar masalarına çektiği, yüksek miktarda para kaybettirdikleri ve ardından faizle borç vererek mağdurları senet imzalamaya zorladıkları tespit edildi.

REHİN ALMA, DARP VE TEHDİT!

Polis ekiplerinin çalışmasında, borçlarını ödeyemeyen mağdurların kapalı ofislerde alıkonulduğu, darbedildiği ve ölümle tehdit edildiği öne sürüldü. Bazı mağdurların evlerini, arsalarını ve çeşitli mal varlıklarını kaybettiği öğrenildi.

ZORLA SENET İMZALATTILAR

Özel harekat destekli eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 8 fişek, 2 pompalı tüfek, mağdurlara zorla imzalatıldığı değerlendirilen çok sayıda senet ile ajandalar ele geçirildi. Soruşturma kapsamında gözaltı sayısının 14’e yükseldiği, şüphelilerden birinin ise askerlik yaptığı Amasya’da yakalanarak Bursa’ya getirildiği öğrenildi.

11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 11’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.