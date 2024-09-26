Çiftçiye 'enginar' dayağı: O anlar kamerada

26 Eylül 2024 10:15 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 10:20

Bursa'da çiftçi Ergün Yılmaz, iş görüşmesi için davet edildiği İstanbul'da toptancının adamları tarafından "neden enginar vermiyorsun?" denilerek dövüldü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa​'da çiftçilik​ ile uğraşan Ergün Yılmaz, iş görüşmesi için geldiği İstanbul​'da dehşeti yaşadı. Daha önce enginar ticareti yaptığı toptancı ve adamları, Yılmaz'a bu yıl da uygun fiyattan ürün almak istediklerini iletti. Yılmaz ise bu taleplerine karşılık daha önce yaptıkları ticaretten dolayı toptancının elindeki senedi geri istedi.

"8-9 KİŞİ BANA VE ARKADAŞIMA SALDIRDILAR"

Senedi vermediklerini iddia eden Yılmaz, daha sonrasında yaşadığı dehşeti, "Yeniden mal istediler. Bana zorla sözleşme imzalatmaya çalıştılar. Hatta kaçırmaya da kalkıştılar. Bunların hiç birisini kabul etmeyince da 8-9 kişi saldırıp bana ve arkadaşıma zarar verdiler. Şikayetçi oldum" ifadeleriyle anlattı.

"KAÇIRMAK İSTEDİLER, TEHDİT ETTİLER"

Kafedeki insanlar sayesinde canını zor kurtardığını belirten Yılmaz, "Bu kişiler hakkında savcılığın gereğini yapmasını istiyorum. İstanbul'un göbeğinde onlarca kişinin önünde saldırıya uğradım. Kaçırmak istediler. Tehdit ettiler. En sonunda tehditlere boyun eğmediğim için çok sayıda kişi bana ve arkadaşıma saldırdı" diye konuştu.

Olay anında Ergün Yılmaz'ın yanında olan ve darp edilen Hüseyin Büyükdağ ise, “Ben ve Ergün bizi çağırdıkları kafeye gittik. Toptancının adamları yanımıza gelir gelmez önümüze senet attılar ve ‘Bu senedi imzalayacaksın' dediler. Ergün de, ‘Abi ben niye senet imzalıyorum. Bizim size borcumuz yok, olmadığına dair sözleşmemiz de var' dedi. Ben de onlara karşı ‘Bu ülkede kanun var, eğer borcumuz varsa yasal yollarla çözelim' dedim. Sen git dediler bana, ben de gitmiyorum dedim. Bu ülkede kanun, nizam var. Senin bu adamdan alacağın varsa mahkemeye ver dedim. Ergün'e kalk gidelim dedim. Biz kalkınca birisi bana arkadan vurdu. Olayın sıcaklığıyla hissetmedim. O sırada herkes Ergün'e vurmaya başladı. Ergün'ü feci şekilde darp ettiler” dedi.