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 | Suat Vilgen

Çiftliğe kurt baskını! Kurbanlık kuzuları telef etti

Denizli'nin Honaz ilçesinde Kurban Bayramı için beslenen kuzular, gece saatlerinde ağıla giren kurt tarafından parçalandı. Olayda 6 kuzu telef oldu, yetiştirici büyük zarar gördü.

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Çiftliğe kurt baskını! Kurbanlık kuzuları telef etti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.05.2025
saat ikonu 08:31
|
GÜNCELLEME:
04.05.2025
saat ikonu 08:33

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Denizli'nin Honaz ilçesinde yaşanan üzücü olay, hayvancılıkla uğraşan bir yetiştiriciyi mağdur etti. Kızılyer Mahallesi'nde Mustafa Akbay'a ait ağıla gece saatlerinde giren kurt, kurbanlık olarak yetiştirilen kuzulara saldırdı. Olayda 6 kuzu telef olurken bazı koyunlar da yaralandı.

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"AYLARDIR VERDİĞIMİZ EMEK BİR GECEDE GİTTİ"

Sabah saatlerinde hayvanlarını yemlemek için ağıla giden Mustafa Akbay, karşılaştığı manzara karşısında büyük üzüntü yaşadığını söyledi. Aylardır Kurban Bayramı için özenle baktığı kuzuların telef olduğunu belirten Akbay, “Zararım çok büyük. O kuzuları satıp emeğimin karşılığını alacaktım” dedi.

Çiftliğe kurt baskını! Kurbanlık kuzuları telef etti
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MAHALLEDE DAHA ÖNCE DE SALDIRI OLMUŞ

KIzılyer Mahallesi'nde birkaç gün önce de benzer bir saldırının yaşandığını dile getiren Akbay, kurtların bölgedeki ağıllara tehdit oluşturmaya devam ettiğini belirtti. “Benim ağılımda kuzularla birlikte dişi koyunlar da vardı. Allah’tan kurt o bölümlere girmemiş” ifadelerini kullandı.

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