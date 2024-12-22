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Çığ altında kalan milli judocunun ikizi yürek yaktı! Tabutun başından bir an olsun ayrılmadı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Aralık 2024 14:19 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 14:31

Erzurum Palandöken'de kamp yaptıkları sırada düşen çığın altında kalan 18 yaşındaki Judo Genç Milli Takımı sporcularından Emre Yazgan son yolculuğuna uğurlandı. Yazgan'ın kendisi gibi sporcu ikizi ise kardeşinin tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı.

Palandöken'de düzenlenen Sultan Sekisi bölgesinde antrenmana çıkan Judo Genç Milli Takımı Sporcuları'ndan dördü düşen çığın altında kaldı. Gerçekleşen felakette sporculardan 3’ü yaralı olarak kurtulurken,  Emre Yazgan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çığ altında kalan milli judocunun ikizi yürek yaktı! Tabutun başından bir an olsun ayrılmadı - 1. Resim

İKİZ KARDEŞİ TABUTUN BAŞINDAN AYRILMADI

Emre Yazgan ailesi Gebze Sultan Orhan Mahallesi, 1156/3 sokakta bulunan evinde taziyeleri kabul etti. Baba Fatih Yazgan ile anne Gülcan Yazgan güçlükle ayakta durdu. Genç sporcunun cenazesi bugün Gebze İlyasbey Camii’nde kılınan namazın ardından memleketi Trabzon’a nakil edildi. Cenazeye Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile protokol üyeleri ve sevenleri katıldı.Çığ altında kalan milli judocunun ikizi yürek yaktı! Tabutun başından bir an olsun ayrılmadı - 2. ResimÇığ altında kalan milli judocunun ikizi yürek yaktı! Tabutun başından bir an olsun ayrılmadı - 3. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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