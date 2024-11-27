Çığ önüne kattığını yuttu! 350 koyun uçurumdan düştü: Arama çalışmaları sürüyor

27 Kasım 2024 09:24 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 09:25

Erzurum'da 350 koyun, yoğun kar yağışı ve çığ nedeniyle uçurumdan yuvarlandı. Uçuruma düşen 350 koyundan 150'si sağ olarak kurtarılırken, 60 koyun telef oldu.

Erzurum​'un Uzundere ilçesinde yaşayan Bayram Özçiçek, yayladan köy merkezine indirilmek üzere yola çıkardığı 350 koyun​, yoğun kar​ yağışı ve çığın etkisiyle uçurumdan düştü.

150 KOYUN SAĞ OLARAK KURTARILDI

Yürek yakan olayın ardından harekete geçen köylüler, koyunları arama çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmalarda şu ana kadar yaklaşık 150 koyun sağ olarak kurtarılırken, 60 koyunun ise telef olduğu belirlendi.

OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI ÇALIŞMALARI ZORLAŞTIRIYOR

Geriye kalan koyunlara ulaşmak için köylüler çalışmalarına devam ederken, arama kurtarma çalışmaları için bölgeye ekipler sevk edildi. Bölgedeki olumsuz hava şartları ise çalışmaları zorlaştırıyor.