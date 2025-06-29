CİĞERLERİMİZ YANIYOR!
Sakarya, Bilecik, Manisa, Kahramanmaraş, Balıkesir, Gaziantep, Bolu, Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarının kontrol altına alınabilmesi için ekipler, havadan ve karadan mücadelesi devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sakarya'nın Taraklı ilçesinde orman yangınlarına ilişkin son gelişmeleri aktardı. İşte yangın bölgelerinde son durum....
BAKAN YUMAKLI SON DURUMU AÇIKLADI
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sakarya'nın Taraklı ilçesinde orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, 'Yangın büyük oranda kontrol altında. Bilecik-Sakarya sınırındaki yangına müdahale edildi" ifadelerini kullandı.
Bakan Yumaklı'nın açıklamaları şöyle:
"Manisa Akhisar‘daki de kısmen kontrol altına alındı. Orada da bizler için herhangi bir sorun görünmüyor. Her iki yangında da yani hem buradaki hem de Manisa’daki yangında da soğutma çalışmalarına arkadaşlarımız devam ediyorlar. Bu soğutma çalışmaları önümüzdeki günlerde devam edecek. Hem karadan hem havadan arkadaşlarımız buna devam edecekler. Sakarya Bilecik tarafında sabah saatlerinde başlayan yağmur da Rabbimin lütfu bizlerin işlerini büyük ölçüde kolaylaştırdı. Gece boyu devam eden çabanın yine keza Manisa Akhisar‘da devam eden çabanın bir küçük örneği olarak sadece dün gece arkadaşlarımız yaklaşık 6 saatin içerisinde bütün güçlerini vererek yaklaşık 58 kilometrelik bir orman yolu açtılar. Yani buradaki müdahalenin büyüklüğünü anlatmak için bu çok çarpıcı bir rakam arazinin çok engebeli olması çok kırıklı vadilerini uçurumların olması bizi açıkçası zorlamıştı"
BALIKESİR'DE HAVADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR
Balıkesir'in Havran ilçesinin kırsal Halılar Mahallesi'nde dün çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Akşam saatlerinde havadan müdahaleye ara verilirken, gün doğumuyla birlikte hava araçları tekrar devreye girdi.
MANİSA'DAKİ ORMAN YANGINI İKİNCİ GÜNÜNDE
Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde başlayan yangın ikinci gününde devam ediyor.
SAKARYA'DA ALEVLER BİLECİK'E SIÇRADI
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan, Bilecik'e sıçrayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi 3. gününde de havadan ve karadan devam ediyor.
AYDIN'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA
Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Yazıkent Mahallesi Kızılçakır mevkisindeki makilikte dün saat 16.00 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin 9 saatlik müdahalesinden sonra saat 01.30 sıralarında kontrol altına alındı.