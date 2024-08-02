Çığlık atan Mısırlı mumya kadının sırrı çözüldü! 3 bin 500 yıl önceki son acı nefes

02 Ağustos 2024 11:43 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 11:43

Mısır'daki araştırmacılar, 1935'teki arkeolojik kazılar sırasında bulunan ve 3 bin 500 yıl önce yaşamını yitirdiği tahmin edilen kadının neden çığlık atarak öldüğüne dair yeni bulgulara ulaştı.

KADAVRA SPAZMI

Ağzı açık şekilde bulunan ve bu nedenle "çığlık atan kadın" diye nitelendirilen mumya üzerinde gelişmiş teknoloji kullanılarak yapılan son incelemeler, kadının ölmeden önce acı çektiğini ve mumyalandığı esnada kadavra spazmı yaşadığını ortaya koydu.

Kahire Üniversitesinden Dr. Sahar Saleem, "Çığlık atan yüz ifadesi, kadının acı veya ızdıraptan öldüğünü gösteren bir kadavra spazmı olarak okunabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"GERÇEK BİR ZAMAN KAPSÜLÜ"

Kadavra spazmının şiddetli ölümlerle bağlantılı olduğunu belirten Saleem, çığlık atan kadın mumyasının ölüm ve mumyalanma şekliyle "gerçek bir zaman kapsülü" olduğunu ifade etti.

"Frontiers in Medicine" dergisinde yayımlanan araştırmanın detaylarına göre kadın öldüğünde 48 yaşındaydı ve omurga rahatsızlığı bulunuyordu.

"Çığlık atan kadının" ölüm nedeninin ise belirsizliğini koruduğu belirtildi.