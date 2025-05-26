Cihantimur davasında bomba iddia! Şükriye Aci'nin aldığı para miktarı ortaya çıktı

İstanbul Kemerburgaz'da trafik kazasında hayatını kaybeden Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, davadan geçmişti. Türkiye'nin konuştuğu olaylı davada yeni bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Şükriye Aci'nin şikayetinden vazgeçmek için aldığı para miktarı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Geçen yıl meydana arızalanan ATV'sini emniyet şeridine çeken 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci, Op. Dr. Bülent Cihantimur ve yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'un kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Ardından Eylem Tok, tam kusurlu oğlunu da alarak ABD'ye kaçmıştı. Türkiye'nin konuştuğu davada, her gün yeni bri gelişme yaşanıyor.

Genç adamın eşi Şükriye Aci ve dört yaralı müşteki, “maddi ve manevi zararımız giderildi” diyerek Timur Cihantimur ve Eylem Tok hakkındaki şikayetlerinden vazgeçmişti. Olay kafaları karıştırmış, Aci'nin babası yaşananlara isyan etmişti.

BABA CİHANTİMUR ÖDEDİ

Şükriye Aci'nin baba Bülent Cihantimur'dan şikayetini geri çekmesi karşılığında Kadıköy'deki Emlak Konutları'ndan 2 adet 2+1 daire aldığı nakit olarak da 20 milyon TL ödeme aldığı öğrenildi.

Şükriye Aci, önce kayınpederinin şikayeti geri çekmek için karşı tarafla pazarlık yaptığını söylemişti.