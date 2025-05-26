Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Cihantimur davasında bomba iddia! Şükriye Aci'nin aldığı para miktarı ortaya çıktı

İstanbul Kemerburgaz'da trafik kazasında hayatını kaybeden Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, davadan geçmişti. Türkiye'nin konuştuğu olaylı davada yeni bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Şükriye Aci'nin şikayetinden vazgeçmek için aldığı para miktarı ortaya çıktı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Akşam
|
GİRİŞ:
26.05.2025
saat ikonu 10:37
|
GÜNCELLEME:
26.05.2025
saat ikonu 10:42

Geçen yıl meydana arızalanan ATV'sini emniyet şeridine çeken 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci, Op. Dr. Bülent Cihantimur ve yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'un kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Ardından Eylem Tok, tam kusurlu oğlunu da alarak ABD'ye kaçmıştı. Türkiye'nin konuştuğu davada, her gün yeni bri gelişme yaşanıyor.

Cihantimur davasında bomba iddia! Şükriye Aci'nin aldığı para miktarı ortaya çıktı

Genç adamın eşi Şükriye Aci ve dört yaralı müşteki, “maddi ve manevi zararımız giderildi” diyerek Timur Cihantimur ve Eylem Tok hakkındaki şikayetlerinden vazgeçmişti. Olay kafaları karıştırmış, Aci'nin babası yaşananlara isyan etmişti.

Cihantimur davasında bomba iddia! Şükriye Aci'nin aldığı para miktarı ortaya çıktı

BABA CİHANTİMUR ÖDEDİ

Şükriye Aci'nin baba Bülent Cihantimur'dan şikayetini geri çekmesi karşılığında Kadıköy'deki Emlak Konutları'ndan 2 adet 2+1 daire aldığı nakit olarak da 20 milyon TL ödeme aldığı öğrenildi.

Cihantimur davasında bomba iddia! Şükriye Aci'nin aldığı para miktarı ortaya çıktı

Şükriye Aci, önce kayınpederinin şikayeti geri çekmek için karşı tarafla pazarlık yaptığını söylemişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Oğuz Murat Aci'nin eşi ne kadar para aldı? 100 milyon TL iddiası gündeme oturdu
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.