İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Cihat Yaycı aylar önceki detayı canlı yayında verdi: Kesinlikle uluslararası hukukta yeri yoktur

Mustafi Amiral Cihat Yaycı, Taksim Meydanı programında ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını değerlendirdi. Cihat Yaycı aylar önceki söylemleri hatırlatarak İsrail ve ABD'nin savaş hukukunu görmezden geldiğini belirtti. Yaycı, BM'nin 2/4 ve 51. maddeleri üzerinden detaylar verdi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.03.2026
01:32
|
GÜNCELLEME:
04.03.2026
01:32

İsrail-İran-ABD arasında 28 Şubat'ta başlayan savaş Orta Doğu’yu ateşe sürükledi. Savaşın 4. gününde Washıngton ve Tahran hattında gerilim sürerken İran, Suudi Arabistan ve BAE’de ABD noktalarını hedef aldı. İsrail ise Lübnan’da İran destek noktalarına saldırdı.

Cihat Yaycı aylar önceki detayı canlı yayında verdi: Kesinlikle uluslararası hukukta yeri yoktur

ABD ve İsrail’in İran’da okul ve hastanelere saldırması kamuoyunda büyük tepki gördü. TGRT Haber canlı yayınında savaşın hukuksal boyutu ele alındı.

Cihat Yaycı aylar önceki detayı canlı yayında verdi: Kesinlikle uluslararası hukukta yeri yoktur

Mustafi Amiral Cihat Yaycı, Taksim Meydanı programında ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını Birleşmiş Milletler Şartı’nın 2/4 ve 51. maddeleri üzerinden değerlendirdi. Nükleer tesislerin daha önce “yok edildiği” yönündeki açıklamalar ile son gelişmeler arasındaki çelişkiye dikkat çeken Yaycı, meşru müdafaa şartının oluşmadığını savundu.

Cihat Yaycı aylar önceki detayı canlı yayında verdi: Kesinlikle uluslararası hukukta yeri yoktur

''ULUSLARARASI HUKUKTA YERİ YOK''

İşte Cihat Yaycı’nın açıklamaları:

BM şartlarının 2. maddesinin 4. fıkrasında silahla yönetim değiştirememe yani bir devlet başka bir devlete saldıramaz. Bunun tek istisnası BM’nin 51. maddesindeki meşru müdaafa yani saldırı olursa BM’ye bildirimde bulunulur sonra saldırılır. 3. istisna BM’nin izniyle yapılan harekat vardır. Bunların hiçbiri bu savaşta yok. Sayın cumhurbaşkanının ifadesi; dünya beşten büyüktür çok önemli. Viyana sözleşmesi de ihlal edildi. Sözleşmede diplomasi ve diplomatlara dokunulmazlık vardır. Arakçi, anlaşma yapıldı derken Hamaney ekibini topladığında saldırı yapıldı. Bu toplantıların zaman kazanmak olduğunu bizzat Netanyahu açıklamıştı. Kesinlikle uluslararası hukukta yeri yoktur.

Cihat Yaycı aylar önceki detayı canlı yayında verdi: Kesinlikle uluslararası hukukta yeri yoktur

''KULAĞIMIZA KÜPE OLSUN''

Önleyici vuruşun çatışma hukukunda karşılığı yoktur. Saldırı tarihinin aylar önce söylenmesi kulaklara küpe olmalı. Okul ve hastanelerin vurulma konusu var. Silahlı çatışma hukukunda askeri hedefle sivilleri ayırırsın ama burada hiçbiri ayrılmadan saldırı yapıldı. Bir çatışma yapılırken medya birimi kurulur. Bazı gazeteci arkadaşlar harp oyunlarına katılmıştır. Bu arkadaşlar iç ve dış kamuoyuna bilgi aktarır. Dünyanın modern ordularında medya birimleri doktrin edilir.

