Cihat Yaycı TGRT Haber'de uyardı: FETÖ yeni bir kaos çıkarmak istiyor

15 May 2024 21:10 - Güncelleme : 15 May 2024 21:33

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programına konuk oldu. Cihat Yaycı, Türkiye'de yeni bir darbe tehlikesi iddiaları, Emniyet ve yargıyı karıştıran Ayhan Bora Kaplan ve Sinan Ateş soruşturmalarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunuyor.

Gazeteciler Cem Küçük, Murat İde ve Fatih Atik soruyor, Cihat Yaycı TGRT Haber canlı yayınında cevaplıyor. İşte Yaycı'nın açıklamalarından satır başları:

"Ben de FETÖ kumpasıyla istifa etmek zorunda kalmıştım. Olay baştan kokuyor. Suç ortağı gizli tanık olabilir mi? İtirafçı olur. Bu tanık kelepçe takıldığı halde gece kulüplerinde kurşunlanma olaylarına nasıl karışmış olabilir? Bu adam hakkında nasıl bir suçlama olmaz? Hukuken suç ortağının gizli tanık olması söz konusu olamaz. Burada baştan bir yanlış var. Enteresan, hukuka aykırı bir kurgu var.

Ben 2020'den sonra medyada sesimi duyurmaya başladıktan sonra '15 Temmuz 2016' saat 20.30'a bu gidişle çok yaklaşıyoruz dedim. FETÖ'nün ne kadar canlı ve diri olduğunu görevdeyken gördüm. En geç 2026'da net olarak bir darbe olacak ama bu askeri bir darbe değil. Çünkü 15 Temmuz 2016'daki askeri darbeden FETÖ ders aldı. 17-25 Aralık ile 15 Temmuz karışımı yeni bir senaryo var ortada, bunu görmemek imkansız. Bize her taraftan bilgi geliyor.

"DEVLET FETÖ İLE MÜCADELE ETMİYOR"

Devlette FETÖ ile mücadele yapılmıyor. 'Daha yeni 644 adamı yakaladılar' diyecekler. 644 devede kulak değil tüy bile değil. 644 adam devletin FETÖ ile mücadele edemediğinin kanıtı. Bunlar yeniden devlete yerleştirilmeye çalışılan elemanlar. Burada çok önemli bir husus var. OHAL kaldırıldıktan sonra her bakanlıktan personel mevcudunun yüzde kaçı FETÖ iltisakı nedeniyle kamudan ilişiği kesilmiştir?

Maliye Bakanlığından, AFAD'dan, Kızılay'dan yüzde kaç personel ayrılmıştır? Sayıyı bilsek bile yüzdesi önemli. FETÖ'cüler 1990'lardan itibaren bütün sınav sorularını alıp okullara, devlete girmişler. Önleri açılmış, kariyer yapmışlar.

OHAL bittikten sonra kaç kişi ihraç edilmiş? Kaymakamların, mülki müfettişlerin, emniyetin, jandarmanın yüzde kaçı ihraç edilmiş? İçişleri Bakanlığından 34 bin kişi ihraç edilmiş, yüzde 3'ü yapar. Emniyette temizlik Allah'tan 15 Temmuz'dan önce yapıldı da bunlara yenil düşmedik. FETÖ'den işlem görmüş, görevden uzaklaştırılmış, sonra göreve iade edilmiş olup da vali olan var mıdır?

"FETÖ TÜRKİYE'DE YENİ BİR KAOS ÇIKARMAK İSTİYOR"

FETÖ'nün yargıdaki darbe gücü. Bylock'çu, mahrem imamlarla ankesör araması yaptığı tespit edilmiş 450 hakim ve savcı göreve iade edildi. Yakında göreve iade kararını verecekler de göreve iade edilmişler olacak dedim. Türkiye'de FETÖ bir karmaşa, kargaşa ve kaos çıkarmak istiyor. Devletin yönetilemez olduğunu göstermek istiyorlar. Devleti yönetenlerin suçlara karıştığını göstererek kaosun önünü açmak istiyorlar."

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