Cihat Yaycı'dan Mavi Vatan mesajı: Müthiş potansiyel var! Uçarız

19 Eylül 2024 16:50 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 17:05

Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (Türk DEGS) Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı, Mavi Vatan’ın eğitim müfredatına girmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin ekonomik olarak çıkış yolunun denizler olduğunu söyleyen Cihat Yaycı, ''müthiş potansiyel var, uçarız'' dedi.

Tüm Türk dünyası için önemli bir yere sahip olan Mavi Vatan​ eğitimde müfredata girdi. Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (Türk DEGS) Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı, Mavi Vatan’ın eğitim​ ve kültürde son derece önemli olduğunu söyledi.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) ile Eğitim, Kültür​ ve Birliktelik Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu'nda "Mavi Vatan" sunumunda konuşan Cihat Yaycı, denizlerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

En ucuz ulaştırma yolunun deniz olduğunu söyleyen Yaycı, "O zaman denize eğitim ve kültür olarak daha fazla önem verilirse, deniz ulaştırmasını ön plana çıkartırsak kara yolundan 7 katı ucuz ulaştırma yapmış oluruz." diye konuştu.

TÜRKİYE 2 YARIM ADA ÜLKESİ

Türkiye’nin dünyada eşi benzeri olmayan müstesna bir devlet olduğunu söyleyen Yaycı, "Hepimizin bildiği ve bize öğretilen şey şu; 'Türkiye 3 tarafı denizlerle çevrili bir yarım ada ülkesidir' Öğretilmiş yanlışlık var. Türkiye 3 tarafı denizlerle çevrili bir yarım ada ülkesi değildir. Neden? Çünkü Türkiye 2 yarım ada ülkesidir. Biri Anadolu yarım adası, diğeri Trakya yarım adası. Haritaya doğru bakmak lazım. Çocuklara, gençlere bunu öğretmek gerekir. Artık Türkiye'nin tarifi 3 tarafı denizlerle çevrili bir yarım ada ülkesi değil. Türkiye 7 tarafı denizlerle çevrili 2 yarım ada ülkesidir." dedi.

Türkiye'nin deniz ülkesi olduğunu vurgulayan Yaycı, "Türkiye'nin bir deniz ülkesi olması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte Türk Devletler Teşkilatı içinde çok önemlidir. Çünkü Türk Devletler Teşkilatı'nın denize açılan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında bir kapısı yok. Hepsi karaya kilitli devletlerdir. Türk Devletler Teşkilatını dünyayla buluşturan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. O açından Mavi Vatan sadece Türkiye için değil tüm Türk dünyası için önemli." ifadelerini kullandı.

''MÜTHİŞ POTANSİYEL VAR, TÜRKİYE UÇAR''

'Umutsuzluğa kapılmayın' diye seslenen Yaycı, ''Türkiye'nin ekonomik olarak çıkış yollarından bir tanesi şu ana kadar yeterince kullanmadığı denizcilik. Müthiş bir potansiyel var. Eğer biz bu potansiyeli kullanırsak Türkiye uçar. Sadece balığa, marinaya bakmayın. Petrolü, doğal gazı, deniz ticareti, ulaştırma yolları, ülke içerisindeki deniz ulaştırması uçar. Milletimizin geleceği için eğitim ve kültürde Mavi Vatan son derece önemli." dedi.