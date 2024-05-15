Cihat Yaycı'dan Yunanistan çıkışı: Tek kurşun atmadan diz çöktürürüz 

15 May 2024 22:54 - Güncelleme : 15 May 2024 22:54

TGRT Haber canlı yayınında Medya Kritik programına konuk olan olan Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Türkiye-Yunanistan ilişkileriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yaycı, Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki adalardan askerlerini ve silahlarını çekmediğini sorgularken, "Bir gece ansızın" söylemlerinden "bahar havasına" nasıl geçildiğini anlamadığını belirtti.

Yunanistan'ın kara sularını artırma kararından vazgeçmediğini ve devredilmeyen adalarda hak iddia etmeye devam ettiğini söyleyen Yaycı, Yunanistan'ın Türkçeyi yasaklama politikalarının da devam ettiğini belirtti.

"TEK KURŞUN ATMADAN DİZ ÇÖKTÜRÜRÜZ"

Yaycı, Yunanistan'ın askeri kapasitesinin Türkiye ile kıyaslanamayacak kadar düşük olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımız rahat olsun, korkacak bir durumumuz yok. Yunanistan'ı biz savaşmadan üç gün içerisinde tek kurşun atmadan diz çöktürürüz. Coğrafya üstünlüğü bizde. Sapanla taş atacağımız kadar yakın adalar var. Mesela Midilli Adası. Bunu çevirip abluka altına alacaksın ve 'Kara sularını artırma kararından vazgeçmezsen bu ablukayı kaldırmam diyeceksin" ifadelerini kullandı.

"DOĞU AKDENİZ'DE GEMİ GÖREVLENDİRİLMELİ"

Yaycı, Doğu Akdeniz'deki duruma da dikkat çekerek, Türkiye'nin burada daha aktif rol alması gerektiğini söyledi. "Doğu Akdeniz'de gemilerinizi sahaya çıkarın artık. Yunanistan'dan korkmayın," diyen Yaycı, Türkiye'nin bu bölgedeki stratejik hamlelerinin önemine vurgu yaptı.

Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı'nın açıklamaları şu şekilde:

Yunanistan konusunda önemli olan şeyin ne olduğu tam anlaşılmıyor. Bu 'bir gece ansızın' sözlerinden nasıl oldu da 'bahar havasına' geçtik? Şimdi ben soruyorum. Yunanistan gayri askeri statüdeki adalardan askerlerini ve silahlarını çekti mi? Yunanistan kara sularını artırmaktan mı vaz geçti? Yunanistan kendilerine devredilmeyen adalarda hak sahibi mi oldu? Yunanistan, Türkçeyi yasaklamıyorum mu dedi? Yunanistan bu zamana kadar yabancı devletleri kullanmıştır.

Yunanistan'ın askeri kapasitesi bizim kapasitemiz ile kıyas gelmez. Vatandaşlarımız rahat olsun. Korkacak bir durumumuz yok. Yunanistan'ı biz savaşmadan 3 gün içerisinde tek kurşun atmadan diz çöktürürüz. Coğrafya üstünlüğü bizde. Sapanla taş atacağımız kadar yakın adalar var. Mesela Midilli Adası. Bunu çevirip abluka altına alacaksın. Çıkıp 'Kara sularını artırma kararından vaz geçmezsen ben bu ablukayı kaldırmam' diyeceksin. Bir tane Sisam Adası'nı bir de Meis Adası'nı seçtin. Şu anda 3 noktaya aynı anda müdahale edecek silahlı kuvvetleri yok. Türkiye gemilerini dahi çıkarmadan bunu yapabilir. Doğu Akdeniz'de gemilerinizi sahaya çıkarın artık. Yunanistan'dan korkmayın.