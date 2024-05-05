Çıkan kavgada silahlar konuştu: Çok sayıda yaralı var

05 May 2024 10:15 - Güncelleme : 05 May 2024 10:40

İstanbul'da geçtiğimiz cuma günü gece saatlerinde meydana gelen olayda; balık hali içerisinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.

Çıkan tartışmada bir kişi, yanında getirdiği silahla etrafa rasgele ateş açmaya başladı. Silah seslerini duyan vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olayda silahla yaralanan Gökhan K., Yaşar Y. ve Yavuz D. hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin konu ile ilgili çalışmaları sürerken, yaşanan kavga anları ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.