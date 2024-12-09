Cilvegözü Sınır Kapısı'nda geri dönüş yoğunluğu! '14 yıl bu anı bekledik'

09 Aralık 2024 11:46 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 12:20

Suriye’de 15 yıl süren iç savaşın ardından Esad rejiminin yıkılmasıyla Suriye vatandaşları, ülkelerine geri dönmeye başladı. Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda Suriyeliler ülkelerine dönmek için sıraya girdi.Ülkesine dönmek için sınır kapısına gelen bir Suriyeli, "Ülkeme geri döndüğüm için çok mutluyum. Katil Beşar Esad gittiği zaman anlatacak kelime bilmiyorum. Bütün Suriyeliler 14 yıl bu anı bekledik." sözleriyle duygularını anlattı.

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad ailesiyle beraber Moskova'da ilk kez görüntülendi! Sığınma hakkı da tanındı

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad ailesiyle beraber Moskova'da ilk kez görüntülendi! Sığınma hakkı da tanındı

Esad​ rejimine muhalif gruplar, 12 günlük ilerleyişin ardından Suriye​'nin başkenti Şam​'a girdi. 1963'te başa gelen Baas iktidarı sona erdi. Muhaliflerin Şam'ın kontrolünü ele geçirmesi üzerine Beşar Esad​ ülkesinden kaçtı.

Esad'ın kaçmasının ardından Suriye vatandaşları evlerine gitmek için Cilvegözü Gümrük Kapısına akın ettiler.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısına sabahın ilk saatlerinde çok sayıda Suriyeli gelerek yurtlarına dönmek için ellerinde valizleriyle uzun kuyruklar oluşturdu.

'TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDERİZ'

Ülkesine döneceği için çok mutlu olduğunu söyleyen Suriyeli Seher Ali, "Beşar Esad gitmiş, savaş bitti. Suriye’ye gidiyoruz. Türkiye’ye ziyaretlere geleceğiz. Türkiye bizi 10 yıl misafir etti. Bu yüzden Türkiye’ye teşekkür ediyoruz" dedi.

'İNŞALLAH VATANIMIZ İYİ OLACAK'

Ülkesine dönen Hamid Mahmud ise, "2014 yılından Suriye’den Türkiye’ye geldim. Savaş başladığı zaman Türkiye’ye geldik. Hayatımız bitmişti. İnşallah vatanımız iyi olacak. Suriye yeniden ayağa kalkıyor ama biz sıfırdan başlamayacağız.

Bizde doktorlar, mühendisler var. Bu yüzden daha iyi olacağız. Ülkeme geri döndüğüm için çok mutluyum. Katil Beşar Esad gittiği zaman anlatacak kelime bilmiyorum.

Bütün Suriyeliler 14 yıl bu anı bekledik. Birkaç saat oldu uyumadım. Çünkü çok heyecanlıyım. Suriye olarak biz çok mutluyuz" sözlerine yer verdi.