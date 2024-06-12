Cinayet gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Acılı anne isyan etti

12 Haziran 2024 11:29 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 11:44

Merkezefendi ilçesi İzmir Bulvarı üst geçit üzerinde geçtiğimiz aylarda meydana gelen kazada Hüseyin G. yönetimindeki araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle Buse Nur Bostancı'nın (17), yolcu konumunda bulunduğu, eşi Fethi Berk (23) idaresindeki motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan çiftten Bostancı, üst geçitten aşağıya düşerek hayatını kaybetmiş, Berk ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Kaza sonrası yapılan incelemelerde Hüseyin G.'nin alkollü olduğu belirlenerek gözaltına alınmıştı. Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin G., 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KORKUNÇ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Genç çiftin yaşamını yitirdiği kaza anı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde üst geçit üzerinde sağ şeritte seyir halinde olan Hüseyin G., direksiyon hakimiyetini kaybederek beton bariyerlere çarpıyor. Bariyere çarptıktan sonra savrulan SUV aracın sol şeritte ilerleyen genç çiftin bulunduğu motosiklete çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle Buse Nur Bostancı'nın metrelerce yükseklikten aşağıya düşmesi dikkatlerden kaçmazken, Fethi Berk motosiklet üzerinden yola savrulduğu, motosikletin ise metrelerce sürüklendiği görülüyor. Kaza sonrası bir süre araçtan inemeyen sürücü Hüseyin G.'nin içerisinde bulunduğu araç durduktan sonra tekrar hareket alarak yine beton bariyerlere çarpıyor.

ACILI ANNE İSYAN ETTİ

Oğlunu ve gelinini aynı kazada kaybeden acılı anne Şerife Emirik, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerine konuştu. Oğlu Fethi Berk ile gelini Buse Nur Bostancı'nın kazadan 15 gün sonra nikahları olacağını dile getiren Emirik, “Oğlum 23 yaşında, gelinim 18 yaşındaydı. Daha fazla ceza almasını istiyorum. İki can almanın cezası 9 yıl 4 ay değil. O sarhoş, katil adam benim oğlumun canını bilerek aldı. 1,18 promil alkolü, ehliyeti yok. Alkolden dolayı ehliyetini kaptırmış. Mahkemede inkar etti. İki çocuğunun olduğunu, onlara bakmakla yükümlü olduğunu söyledi. Utanmadan beraatını istedi. İnsan vicdan azabı çeker, bunda o da yok. Biz bu cezaya itiraz ettik. İki tane can aldı, birisi 18 yaşında, diğeri 23 yaşında. İki canın bedeli 9 yıl mı, soruyorum size” dedi.