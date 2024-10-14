Cinayetten aranan şüpheli elini hırsızlık yaparken yakalandı

14 Ekim 2024 16:58 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 16:58

İstanbul'da motosikletle yolda yürüyen şahsın cep telefonunu çalan kapkaççı kısa süre içinde yakalandı. Şüphelinin suç dosyası şoke etti. 16 suç kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin 2 ayrı cinayet dosyasından da arandığı ortaya çıktı.

İstanbul​ Bağcılar​'da yolda yürüyen D.Ö. motosikletli kapkaççıların hedefi oldu. Hırsızlar D.Ö'nin elindeki cep telefonunu çaldıktan sonra kayıplara karıştı. Kapkaça uğrayan D.Ö.'nün şikayeti üzerine harekete geçen ekipler, motosikletin plakasını ardından da şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Tüm bilgileri toplayan ekipler daha sonrasında pperasyon için düğmeye bastı. Polisler şüpheli İbrahim Y.’yi (25) gözaltına aldı. Şüpheliyle birlikte 1 ruhsatsız tabanca, 10 mermi ve çalıntı olduğu değerlendirilen 1 cep telefonu ele geçirildi.

2 AYRI CİNAYET DOSYASINDAN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan şüphelinin 16 suç kaydı olduğu, 2 ayrı cinayet dosyasından da arandığı ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.