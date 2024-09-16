Çin'den Suriye'ye gönderilecekti! Piyasa değeri tam 65 milyon TL! Polisten nefes kesen operasyon

16 Eylül 2024 10:40 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 11:11

Mersin polisi nefes kesen bir operasyona imza attı. Çin'den Suriye'ye gönderilmek üzere yola çıkan 65 milyon lira değerinde 15 ton 750 kilogram ağırlığında 1 milyon 286 bin paket kaçak sigara kağıdı ele geçirildi.

Mersin polisi kaçakçılara büyük darbe vurdu. İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, Türkiye üzerinden başka ülkelere gümrük kaçağı sigara ve tütün ürünleri ve doldurulmuş veya bandrolsüz makaron kaçakçılığı yapıp devleti zarara uğratan, haksız kazanç sağlayan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

PİYASA DEĞERİ TAM 65 MİLYON TL

Gelen ihbar üzerine nefes kesen bir operasyona imza atan polis ekipleri Mersin Limanı'ndan çıkan çekici gümrük mühürlü dorseyi durdurdu. Yapılan kontrollerde Çin​'den Suriye’ye transit rejim kapsamında gönderilen yasal yükü silikon olması gereken araçta yüklü miktarda kaçak sigara kağıdı olduğu ortaya çıktı.

Araçtan piyasa değeri yaklaşık 65 milyon TL olan 15 bin 750 kilogram ağırlığında 1 milyon 286 bin paket gümrük kaçağı sigara kağıdı ele geçirildi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.