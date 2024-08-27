Cinli köyde esrarengiz olay! Video çekerken bir anda karşılaştılar

27 Ağustos 2024 13:46 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 13:47

Ankara’nın Sincan ilçesine bağlı Kayı köyünde hayrete düşüren olay yaşandı. 18 Ağustos’ta araştırma yapmak için ‘cinli köy’ olarak anılan köye giden 3 arkadaş yaşlı bir adamın cesedini buldu. Alperen Yılmaz, Ali Kirman ve Abdullah Demir video çektiği esnada adamın ölmüş olduğunu anlayınca videoyu kapatıp yetkililere haber verdi.

Sosyal medya hesapları için paranormal olaylar çekmeye başladıklarını ve ilk videolarında ceset bulduklarını ifade eden Alperen Yılmaz, ''Yakınlarda bir yerde paranormal olayların yaşandığı var mı diye bir araştırma yaptık ve oraya gidelim dedik. Araştırmanın sonunda duyduklarımıza göre Kayıköy'de bu tarz garip olaylar yaşanıyormuş. Biz de oraya gitme kararı aldık. Onun üzerine yola çıktık. Sosyal medyada içerik üreteceğimiz için ilgi çekici bir olayla karşılaşırız düşüncesiyle o köye gitmiştik. ‘Acaba paranormal vaka görür müyüz' diye bir düşüncemiz vardı. Gittiğimizde böyle bir cenazeyle karşılaşınca çok kötü olduk'' ifadelerini kullandı.

''DEĞİŞİK VARLIK SANDIK''

Yılmaz, köye yeni vardıklarını ve kamerayı eline aldığı anda cesedi fark ettiklerini dile getirerek, ''Orada tam sunuma hazırlanırken hareketsiz yatan birinin olduğunu gördüm. Döndüm ve ‘bir gelin, ben bir şey gördüm dedim. Ali'ler de rahmetli abiyi canlı sandılar. Ben ‘adam ölmüş' dedim. Ondan sonra yanına gittik başta değişik bir varlık sandık. Ama yanına gittiğimizde öyle olmadığını gördük ve amcanın rahmetli olduğunu gördük.'' dedi.

Yılmaz, sosyal medyaya sansürlü olarak videoyu yüklediklerinde inanmayanların olduğunu ve rahmetli amcanın ailesinin ulaşıp teşekkür ettiğini belirtti.

Ali Kirman ise köyün içine girdikten sonra videonun açılışını yaparken kameraman arkadaşının birini fark etmesi üzerine harekete geçtiklerini dile getirerek, ''Biraz yaklaşınca da orada öldüğünü anladık. Ondan sonra fazla yaklaşmadan jandarma ekiplerine haber verdik. Çok kötü bir duygu köyün zaten adı çıkmış insan istemsizce korkarak yaklaşıyor. Orada duygularım gerçekten birbirine çok karıştı'' şeklinde konuştu.

''ZATEN KÖYDE İKİ KİŞİ YAŞIYORMUŞ''

Abdullah Demir de buldukları adamın öldüğünü anlayınca hemen güvenlik güçlerini aradıklarını kaydederek, ''Cenazenin öldüğünü anlayınca hemen polisi aramak aklımıza geldi. Jandarma ve ambulans geldi. Ambulans da geldi. Ambulanstaki çalışanlar ve jandarmalar kokudan ilk başta yanaşamadılar. Cenazenin ne zaman öldüğünü tam bilmiyorum. Zaten köyde iki kişi yaşıyormuş. Bu iki kişiden biri olan bu amcanın gece gece vefat ettiğini söylüyorlar ama ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum. Olay sonrası ifademizi aldılar. Aslında köy heyelandan dolayı boşaltılmış. Fakat bazı sosyal medya içerik üreticileri ‘cinli köy' olarak paylaşmış burayı köyün muhtarı da gelip ‘öyle bir şey yok' dedi bize. Biz de aslında bunu araştırmak için gelmiştik'' dedi.