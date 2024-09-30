Cinnet geçiren koca dehşet saçtı: Eşini ve oğlunu silahla vurup intihar etti

30 Eylül 2024 01:16 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 01:19

Afyonkarahisar'da cinnet getiren koca, tartıştığı eşine tüfekle ateş açtı. Kavgayı ayırmaya çalışan oğlu da kurşunların hedefi olurken, cani koca olay sonrası aynı tüfekle intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Afyonkarahisar​ Emirdağ ilçe merkezinde aile dehşeti meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yeni Kacerli Mahallesi'nde yaşayan Seydi A., bilinmeyen bir nedenle eşi Satı A. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Seydi A. karısının üzerine ateş açtı.

Açılan ateşle Satı Aktan ve kavgayı ayırmaya çalışan oğlu M.A., yaralandı. Seydi A., ardından aynı tüfekle intihar​ ederek hayatını kaybetti.

KARI-KOCA HAYATINI KAYBETTİ

Olayın duyulması üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralanan kadın ve oğlunu ambulansla hastaneye kaldırdı. Tüfeği ateşleyen Seydi A.'nın ise öldüğü belirlendi. Hastaneye kaldırılan Satı A. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken oğlu M.A.'nın ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.