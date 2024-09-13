Cinsel istismara uğrayan Sıla bebekle ilgili yeni gelişme! Annenin ifadesi ortaya çıktı

13 Eylül 2024 14:19 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 14:41

Tekirdağ'da uğradığı cinsel istismar sonrası beyin kanaması geçirerek entübe edilen Sıla bebeğe ilişkin yeni detaylar ortaya çıkıyor. Annenin savcılık ifadesi ortaya çıktı. İşte detaylar...

Tekirdağ​'ın Malkara​ ilçesinde yaşanan olayda; anne B.Y, 5 Eylül'de gerçekleşmesine rağmen vücudunda dayak izleri bulunan 2 yaşındaki kızı Sıla Y'yi "uyanmadığını" belirterek 3 gün sonra Malkara​ Devlet Hastanesine götürdü. Minik S.Y'yi muayene eden doktor, bebeğin genital bölgesinde morluklar görmesi üzerine durumu polise bildirdi ve soruşturma başlatıldı.

SILA BEBEĞİN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR!

Malkara​ Devlet Hastanesi'nden beyin kanaması şüphesiyle Tekirdağ​ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Sıla bebek, burada beyin ameliyatı geçirdikten sonra yoğun bakım ünitesine alındı. Durumunun stabil olmasına rağmen ciddiyetini koruduğu bildirildi.

KİMSE DUYMASIN DİYE GİZLEMİŞ...

Soruşturma kapsamında tutuklanan anne B.Y, savcılık ifadesinde; 5 Eylül'de komşuları K.A'nın makarna yaptıklarını söyleyip kendilerini yemeğe davet ettiğini, bebeği Sıla Y'yi komşuya bırakıp eve döndüğünü, akşam ise Sıla Y'yi alarak eve götürdüğünü belirtti. B.Y, bebeğine banyo yaptırırken bezinde kan fark ettiğini ve kızına zarar verildiğini anladığını, ancak durumu başkalarının duymaması için gizlediğini söyledi.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, minik S.Y'nin hastaneye getirildiği 8 Eylül'de başına aldığı darbeler nedeniyle beyin kanaması geçirdiğini açıkladı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında anne B.Y, B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö, komşuları K.A. ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. S.Y. bebeğin kardeşi de devlet korumasına alınmıştı.