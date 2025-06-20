Cipin çarptığı araç bankanın içine girdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde park halindeki otomobile çarpan cip, otomobili bankanın içerisine soktu. Kaza, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde faaliyet gösteren bir bankada meydana geldi. Cipi ile bankanın önüne gelen sürücü, bir anda hakimiyetini kaybedip, banka önündeki otomobile çarptı.

OTOMOBİL SÜRÜKLENDİ, BANKANIN İÇİNE GİRDİ

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürüklenerek bankanın içerisine girdi. Cipin de ön kısmı bankanın içerisinde kaldı. Kazada park halindeki başka bir araç da hasar gördü. Kaza anında banka çalışanları büyük korku ve panik yaşadı. Kazayı görenler ise kısa süreli şaşkınlık yaşadı. İhbarın ardından 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. İsminin S.A. olduğu öğrenilen yaralı, ambulansta tedavi edildi.