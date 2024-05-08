Cips paketlerinden uyuşturucu çıktı: Tutuklamalar var!

08 May 2024 21:50 - Güncelleme : 08 May 2024 21:52

Mauro Icardi: "Bu sezon da şampiyon olacağız"

Mauro Icardi: "Bu sezon da şampiyon olacağız"

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşanan şok edici olayda, bir araçtaki cips paketlerine gizlenmiş 3 kilo 998 gram uyuşturucu ele geçirildi ve bu skandala karışan 3 şüpheli tutuklandı.

POLİSTEN KAÇAMADILAR

Malkara-Keşan Karayolu üzerindeki bir uygulama noktasında durdurulan 59 AFJ 903 plakalı araçta arama yapan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, K.K. isimli kadına ait çantadaki 4 cips paketinin normalden ağır olduğunu fark etti.

Şüphe üzerine kontrol edilen cips paketlerinde 3 kilo 258 gram eroin ve 740 gram metamfetamin olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili olarak K.K. ve araçta bulunan E.A. (20) adlı kadın ile İ.A. (18) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.