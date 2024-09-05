Çobanın maaşını duyunca şoke oldu! İnanamayınca "Aylık mı, yıllık mı?" diye sordu

05 Eylül 2024 10:54 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 11:08

Yolda gördükleri çoban ile sohbet eden vatandaşların o anları sosyal medyada gündem oldu. Çobana ne kadar maaş aldığını soran vatandaşlar rakamı duyunca şaşkına döndü. Çobanın aldığı maaşı yüksek bulan vatandaş, 'Yıllık mı aylık mı?' diye sordu.

Sosyal medyada yayılan video kısa sürede gündem oldu. Üretici ve mal sahipleri çoban bulmakta zorlanırken, sosyal medya kullanıcısının çektiği video dikkat çekti.

Konaklama, internet, yemek gibi istekleri bulunan çobanlar son zamanların en çok aranan meslek grupları arasında yer alıyor.

BU MAAŞ AYLIK MI, YILLIK MI?

Gündem olan video ile çobanların yüksek maaşlar aldığı bir kez daha gözler önüne serildi. Yolda gördükleri çoban ile sohbet eden vatandaş, çobana ne kadar maaş aldığını sordu.

60 bin TL aldığını söyleyen çobanın verdiği cevap vatandaşları şoke etti. Maaşa inanamayan vatandaş, 'Yıllık mı aylık mı?' diye sordu.

"GELİYORUM SANA RAKİP OLACAĞIM"

Çobanın aylık 60 bin TL aldığını duyunca şaşkına dönen vatandaş "Oğlum ben bırakıyorum Ankara'yı. Geliyorum sana rakip olacağım" ifadelerini kullandı.