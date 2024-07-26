Van'da çobanların hayvan otlatma kavgası faciayla sonuçlandı: Ölü ve yaralılar var!

26 Temmuz 2024 00:35 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 00:36

Artvin’de kuduz alarmı: Giriş ve çıkışlar yasaklandı!

Artvin’de kuduz alarmı: Giriş ve çıkışlar yasaklandı!

Basın Ekspres'te yangın faciası: Otları ve ağaçları yakıp kaçtılar!

Basın Ekspres'te yangın faciası: Otları ve ağaçları yakıp kaçtılar!

Van'ın Erciş ilçesinde yaylada çobanlar arasında hayvanların otlatılması konusunda çıkan anlaşmazlık silahlı kavgaya dönüştü.

1 ÖLÜ, 3 YARALI!

Yaylada çobanlar arasında çıkan silahlı kavgaya sürü sahiplerinin de karışmasıyla 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yaralılar, Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırılırken jandarma ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemi alındı.