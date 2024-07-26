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Van'da çobanların hayvan otlatma kavgası faciayla sonuçlandı: Ölü ve yaralılar var!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 Temmuz 2024 00:35 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 00:36
Van&#039;da çobanların hayvan otlatma kavgası faciayla sonuçlandı: Ölü ve yaralılar var!

Van'ın Erciş ilçesindeki bir yaylada, hayvan otlatma kavgası kanlı sonuçlandı. Çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, soruşturmayı sürdürüyor.

Van'ın Erciş ilçesinde yaylada çobanlar arasında hayvanların otlatılması konusunda çıkan anlaşmazlık silahlı kavgaya dönüştü.

1 ÖLÜ, 3 YARALI!

Yaylada çobanlar arasında çıkan silahlı kavgaya sürü sahiplerinin de karışmasıyla 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çobanların hayvan otlatma kavgası faciayla sonuçlandı: Ölü ve yaralılar var! - 1. Resim

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yaralılar, Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırılırken jandarma ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemi alındı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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