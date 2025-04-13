Çocuğunu sosyal medyada paylaşan ebeveynler dikkat! Ağır cezalar içeren düzenlemede son dönemeç

Beklenen sosyal medya düzenlemesi için geri sayım sürerken bakanlıklar çocuk istismarı konusunda çok sert tedbirler hazırlıyor. Sosyal mecralarda bazı özellikler çocuklara tamamen kapalı olacak ve ailer de düzenleme ile büyük sorumluluk altına girecek. İşte detaylar...

Türkiye, uzun süredir tartışılan sosyal medya düzenlemesi ile yepyeni bir döneme giriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ve Adalet bakanlıklarınca çalışmaları süren sosyal medya düzenlemesi kapsamında özellikle çocuklar yasalarla devlet kalkanı altına alınıyor.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ CEZALAR GELİYOR

Sabah'ın haberin göre son rötüşları yapılan düzenleme öncelikli olarak 13-16 yaş arası çocukların sosyal medya kullanımını ebeveyn iznine bağlarken, 13 yaş altına ise tamamen yasaklıyor. Çocuk istismarının önüne geçilmesi için de Türk Ceza Kanunu'nun 9'uncu bölümünde "Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar" başlığı altında yer alan suçların çocuklara karşı işlenmesi halinde ağırlaştırılmış cezalar uygulanacak.

O ÖZELLİK ÇOCUKLARA YASAK OLACAK!

Çocuklar ve gençlerin korunmasına yönelik olarak oyun platformlarına yaş sınırlaması gelecek. Chatbox (mesajlaşma) gibi özellikler çocuklara kapatılılacak. Instagram, TikTok ve Facebook gibi platformlarda da içerik yükleyicilerin yükleme sırasında yaş skalasını belirten bir ekranla karşılaşması sağlanacak. YouTube'da olduğu gibi içeriklerin "Çocuklara Özel", "Çocuklara Özel Değil" şeklinde işaretlenmesi zorunlu olacak. Videolarda, TV kanallarının kullandığı " 18", " 7" gibi yaş sınıflandırmaları içeren akıllı işaretler de zorunlu olacak.

ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLECEK

Düzenleme ile dijital bağımlılık sorununa karşı halkın bilinçlendirilmesi de hedefleniyor. Dijital bağımlılık ve siber zorbalık gibi sorunlarla mücadele için Ruh Sağlığı Yasası hazırlanacak. Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) ücretsiz danışmanlık hizmetlerinden yetişkinler de faydalandırılacak.

AİLELERE DE KISITLAMA GELECEK

Yeni sosyal medya düzenlemesinde ebeveynler de sorumluluk altına alınacak. Ebeveynlere çocukların mahremiyetine saygılı olmaları bilinci aşılanacak. Ebeveynlerin çocuklarıyla ilgili bilgi ve fotoğrafları sosyal medyada paylaşmamaları (sharenting) konusunun üzerinde durulacak ve ailelere eğitimler verilecek. Dijital-okuryazarlık çalışması sil baştan yenilenecek.