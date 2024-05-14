Çocuğunun canını hiçe saydı: Puseti motosikletle taşıdı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 May 2024 10:22 - Güncelleme : 14 May 2024 10:43
Bursa'da kaydedilen görüntüler şaşkına çevirdi. Motosiklet sürücüsü bebeği pusette taşıdı.
Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde meydana gelen olayda, seyir halinde olan plakasız motosiklet sürücüsü eşi ve bebeğini yanına alarak ilerledi.
AKILALMAZ GÖRÜNTÜLER
Eşinin taşıdığı bebeği pusette götüren sürücü, işlek caddeye aldırış etmeden ilerledi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı