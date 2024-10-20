Çocuğunun veli toplantısına gitti okulda unutuldu

20 Ekim 2024 20:43 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 20:47

Mersin'de çocuğunun veli toplantısına giden bir veli, görüşme sonrası lavaboya gidince toplantıyı bitiren yetkililer okulu kilitleyip çıktı. Okulda kilitli kalan velinin yardımına itfaiye koştu. O anlar itfaiye kamerasına yansıdı.

Bir ay içerisinde aynı okula iki kez araç daldı: Kameraya yansıdı

Bir ay içerisinde aynı okula iki kez araç daldı: Kameraya yansıdı

Mersin​'in Toroslar​ ilçesindeki Çağdaşkent Anadolu Lisesi'nde veli toplantısına katılan bir baba okulda mahsur kaldı. Veliler ve okul görevlileri binayı kilitleyip gidince babanın yardımına itfaiye​ koştu.

Okulda düzenlenen veli toplantısına giden S.T, toplantının son bölümünde lavaboya gitti. Toplantının sona ermesinin ardından veliler ve okul görevlileri binadan ayrıldı. Bir süre sonra lavabodan çıkan S.T, okulda kimsenin bulunmadığını ve kapıların kilitli olduğunu fark etti.

Dışarı çıkamayan S.T, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.

YARDIMINA İTFAİYE KOŞTU

İtfaiye ekipleri, bir süre sonra yanlarına gelen okul görevlilerinden aldıkları anahtarla kapıyı açıp S.T'nin dışarıya çıkmasını sağladı. Okula giren itfaiye ekipleri, yaptıkları kontrolde içeride başkasının olmadığını belirledikten sonra ayrıldı.