Çocuğunun veli toplantısına gitti okulda unutuldu
Mersin'de çocuğunun veli toplantısına giden bir veli, görüşme sonrası lavaboya gidince toplantıyı bitiren yetkililer okulu kilitleyip çıktı. Okulda kilitli kalan velinin yardımına itfaiye koştu. O anlar itfaiye kamerasına yansıdı.
Mersin'in Toroslar ilçesindeki Çağdaşkent Anadolu Lisesi'nde veli toplantısına katılan bir baba okulda mahsur kaldı. Veliler ve okul görevlileri binayı kilitleyip gidince babanın yardımına itfaiye koştu.
Okulda düzenlenen veli toplantısına giden S.T, toplantının son bölümünde lavaboya gitti. Toplantının sona ermesinin ardından veliler ve okul görevlileri binadan ayrıldı. Bir süre sonra lavabodan çıkan S.T, okulda kimsenin bulunmadığını ve kapıların kilitli olduğunu fark etti.
Dışarı çıkamayan S.T, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.
YARDIMINA İTFAİYE KOŞTU
İtfaiye ekipleri, bir süre sonra yanlarına gelen okul görevlilerinden aldıkları anahtarla kapıyı açıp S.T'nin dışarıya çıkmasını sağladı. Okula giren itfaiye ekipleri, yaptıkları kontrolde içeride başkasının olmadığını belirledikten sonra ayrıldı.