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Çocuğunuza bu çantayı sakın almayın! Ölüm riski var: Ticaret Bakanlığı açıkladı

Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri duyurdu. Ticaret Bakanlığı’nın yürüttüğü piyasa denetimleri sonucunda, Diakakiç marka bir okul çantasında limit değerlerin üzerinde kurşun bulunduğu açıklandı. Bakanlık, okul çantasının piyasadan toplatılmasına ve satışının yasaklanmasına karar verdi.

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Çocuğunuza bu çantayı sakın almayın! Ölüm riski var: Ticaret Bakanlığı açıkladı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
12.02.2025
saat ikonu 16:09
|
GÜNCELLEME:
12.02.2025
saat ikonu 16:09

Ticaret Bakanlığı’nın yürüttüğü piyasa denetimleri sonucunda, "Diakakiç" marka bir okul çantasında limit değerlerin üzerinde kurşun bulunduğu açıklandı. Çocukların sağlığını tehdit eden bu kimyasalın çanta içerisinde yer alması, ürünün güvensiz olarak değerlendirilmesine neden oldu.

SATIŞ YASAĞI VE TOPLATMA KARARI

Bakanlık, yapılan testler sonucunda söz konusu okul çantasının piyasadan toplatılmasına ve satışının yasaklanmasına karar verdi. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde duyurulan karar ile tüketicilerin bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.

Ticaret Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden ürünleri tespit ederek düzenli olarak Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde yayınlıyor. Tüketiciler, satın aldıkları ürünlerin güvenli olup olmadığını bu sistem üzerinden kontrol edebiliyor.

KURŞUN ZEHİRLENMESİ RİSKİ

İnsan vücudunun yüksek miktarda kurşuna maruz kalması kurşun zehirlenmesine neden olmaktadır. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, kurşun zehirlenmesi herkesi etkileyebilse de, özellikle çocuklarda daha tehlikelidir. Çocukların sinir sistemine, beynine ve diğer organlarına zarar verebilir. Kurşun zehirlenmesi ayrıca ani beyin hasarı ve uzun vadeli entelektüel eksiklikler dahil olmak üzere ciddi sağlık, öğrenme ve davranış sorunlarına yol açabilir.

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Sıkça Sorulan Sorular

Kurşun zehirlenmesi nedir?
Kurşun zehirlenmesi, çocuğunuz yüksek kurşun maruziyetinden etkilendiğinde meydana gelir. Kurşun zehirlenmesi genellikle kurşun yemek veya içmek (yutmak) nedeniyle meydana gelir, ancak toksik metale dokunmak veya solumak da buna neden olabilir. Kurşun zehirlenmesi, çocuğunuzun kanında tespit edilebilir miktarda kurşun bulunmasıdır. Kurşun çocuğunuzun beynini, sinirlerini, kanını, sindirim organlarını ve daha fazlasını içeren vücudunun birçok bölümünü etkileyebilir. Kurşun zehirlenmesi herkesi etkileyebilse de, özellikle çocuklarda tehlikelidir. Çocuğunuzun sinir sistemine, beynine ve diğer organlarına zarar verebilir. Kurşun zehirlenmesi ayrıca ani beyin hasarı ve uzun vadeli entelektüel eksiklikler dahil olmak üzere ciddi sağlık, öğrenme ve davranış sorunlarına yol açabilir.
ETİKETLER
#ticaret bakanlığı
#zehirlenme
#Okul Çantası
#Gündem
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